„Bauer sucht Frau“ (RTL): Kandidatin entdeckt Verstörendes an ihrem Bauern – sie muss sofort handeln

Es sollte ein romantisches „Bauer sucht Frau“-Frühstück werden. Doch es endete ganz anders als gedacht. Liebevoll hatte Bauer Thomas aus Ostfriesland den Frühstückstisch im Garten gedeckt. Obst, Käse, Wurst, Kaffee aus der Weihnachtsmann-Tasse, der selbst ernannte Bad Boy mit dem Irokesen-Schnitt hatte wirklich an alles gedacht. Und das alles für seine Bianca.

Und die Begrüßung fiel auch noch sehr herzlich aus. Doch kaum war die erste Semmel gemampft, machte Bianca eine Entdeckung, die nicht so wirklich in das „Bauer sucht Frau“-Idyll passen wollte.

„Bauer sucht Frau“: Kandidatin macht eklige Entdeckung am Frühstückstisch

Bauer Thomas sucht bei „Bauer sucht Frau“ die große Liebe. Foto: TVNOW / Guido Engels

So hatte die 44-Jährige die Fingernägel ihres Traumbauern erblickt. Und die verdorben ihr dann doch leicht den Appetit. In verschiedenen Längen wucherten die Nägel an den Händen des 48-Jährigen. Ein Punkt, den die Thüringerin unbedingt ansprechen musste.

Hier hat Bauer Thomas seine Fingernägel schon gekürzt. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

„Sag mal, warum hast du eigentlich so unterschiedlich lange Nägel? Und vor allem so lange Nägel“, fragte sie den sichtlich überraschten Bauern. Und der hatte direkt eine Antwort auf die indiskrete Frage: „Ich habe mir früher immer die Fingernägel gekaut“, erzählt er seiner Hofdame. Und weiter: „Da hat meine Mutter immer geschimpft, dass ich das nicht machen soll, weil das nicht gut aussieht. Und dann habe ich genau das Gegenteil gemacht und habe sie wachsen lassen. Und nun ist das schon fast ein Markenzeichen. Die Leute kennen mich so mit den Krallen.“

Das ist „Bauer sucht Frau“:

das TV-Format wird seit 2005 bei RTL ausgestrahlt

Inka Bause ist die Moderatorin

Sie verkuppelt einsame Landwirte

„Bauer sucht Frau“ hat bereits zahlreiche Paare zusammengebracht

Es gibt bereits 15. Staffeln von „Bauer sucht Frau“

„Bauer sucht Frau“: Bauer Thomas findet irre Erklärung

Inka Bause moderiert „Bauer sucht Frau“. Foto: TVNOW / Andreas Friese

Eine Erklärung: Ja. Eine befriedigende Erklärung: Nein. „Bei Männern finde ich das eher so ein bisschen komisch. Ich stehe da überhaupt nicht drauf. Ich stehe auch nicht auf abgekaute Nägel. Das ist auch ganz furchtbar eigentlich. Aber so lange Nägel bei einem Mann. Das ist schon außergewöhnlich“, so die 44-Jährige.

Zum Glück für Bianca will es Thomas ihr aber recht machen. So ging er nach der deutlichen Ansage direkt ins Bad und schnitt sich die Fingernägel.

Das ist Inka Bause:

Inka Bause moderiert seit 2005 „Bauer sucht Frau“.

Sie wurde am 21. November 1968 geboren

Neben der Moderation hat sie auch Schlager gesungen.

Die 50-Jährige kommt gebürtig aus Leipzig.

