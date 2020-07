Bastian Yotta hat schlimmen Unfall: Danach hat er nichts Besseres zu tun als...

View this post on Instagram

Weiter immer Weiter. Bitte unbedingt einen Helm tragen beim Fahrradfahren zu Eurer eigenen Sicherheit. Bei mir war es Sturz Nummer 24 die letzten 2 Jahre, aber irgendwann werde ich diese Downhill Abfahrt meistern ohne zu bremsen. Ich bin in vielen Bereichen ein Vorbild. Hier bin ich keines. Ich poste es trotzdem denn das bin ich. Einer der hinfällt und immer wieder aufsteht. Weiter immer weiter