„Bares für Rares“: 2-Euro-Fund entpuppt sich als echter Schatz

Für Mario Becker (46) aus Tröbitz in Brandenburg hat sich der Besuch bei „Bares für Rares“ mehr als gelohnt. Dabei tauscht er mal eben zwei Euro gegen einen satten Gewinn aus.

Der Elektriker hatte sich auf den Weg ins Pulheimer Walzwerk bei Köln gemacht. Mit im Gepäck war ein altes Panorama der gewerblichen Ausstellung von 1896 in Berlin. „Mich würde interessieren, wie alt das genau ist. Den Ursprung würde ich gerne erfahren und halt den Wert“, erklärt er neugierig.

Altes Panorama lässt Staunen

Der Fund stammt von einer Haushaltsauflösung. Nur zwei Euro hatte Mario dafür bezahlt. Was ein Schnapper, wie sich später herausstellt. Experte Detlev Kümmel (57) schaut sich das Objekt genau an. „Das ist ein Panorama, aber nicht in die Breite, sondern in die Tiefe“, erklärt er.

Dabei wird deutlich, dass es sich hierbei nicht einfach um eine Postkartensammlung handelt. Das Stück ist wie ein Katalog aufgebaut und zeigt eine beeindruckende Darstellung der damaligen Industrieausstellung in Berlin.

Foto: ZDF/Screenshot

„Die ganzen Industriellen und Kaufleute haben sich zusammengetan und haben diese Gewerbeausstellung ins Leben gerufen. Die ist aber so riesig geworden, dass sie alle Weltausstellungen übertraf“, so Kümmel. Um das Ereignis bekannter zu machen, wurde das Panorama entwickelt

Verkäufer räumt bei „Bares für Rares“ ab

Zwar hat das Papier schon einige Risse und wurde mehrfach geflickt, doch das mindert den Wert nur wenig. Hergestellt wurde das Stück vom Verlag Oscar Michaelis. Die Bild- und Druckrechte kamen aus Breslau.

Becker hoffte auf rund 200 Euro. Doch Kümmel überraschte ihn: „Das kann tatsächlich in den Bereich von 400 bis 450 Euro gehen.“ Im Händlerraum zeigten sich die Profis begeistert. Vor allem Julian Schmitz-Avila (39) hatte ein Auge auf das historische Panorama geworfen. Die Gebote steigen langsam, doch am Ende sicherte sich Julian den Deal für stolze 250 Euro.

Damit hat Mario Becker das 125-fache seines Einsatzes gewonnen.