„Bares für Rares“: Team-Mitglied packt aus – „Da wurde ich stutzig“

„Bares für Rares“ ist eine DER Kultshows im ZDF. Bereits seit sieben Jahren flimmert die Trödel-Show über den Bildschirm.

Genauso lange gehört auch schon Auktionator Wolfgang Pauritsch zum Team von „Bares für Rares“. Im Stern-Interview berichtet der „Bares für Rares“-Händler über den TV-Alltag und seinen größten Fehlkauf.

Bares für Rares: Händler Wolfgang Pauritsch packt aus

'Bares für Rares#-Händler Wolfgang Pauritsch. Foto: ZDF und Frank Hempel

So erzählt Pauritsch, dass es reiner Zufall gewesen sei, dass er seit fast sieben Jahren hinter dem „Bares für Rares“-Auktionstisch sitze. „Ich war als Auktionator bei einer Versteigerung in Freiburg. Im Publikum saß ein ZDF-Mitarbeiter, der mich danach ansprach und mir die Idee für die Sendung erzählte. 'Bares für Rares' wurde erstmalig 2013 im ZDF ausgestrahlt. Dafür suchte der Sender Händler“, so Pauritsch.

------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow im ZDF

Sie wird seit 2013 im Nachmittagsprogramm ausgestrahlt

Horst Lichter moderiert die Sendung

„Bares für Rares“ hat einen festen Pool von Experten und Händlern, die die Stücke begutachten beziehungsweise kaufen

-------------------

Dem Sender schien der heute 48-jährige Österreicher gefallen zu haben. Pauritsch wurde zum festen Mitglied im „Bares für Rares“-Team. Doch auch für Pauritsch lief nicht alles glatt in der Trödelsendung. So hat er sich ein Mal richtig verspekuliert.

Bares für Rares: Das war Pauritschs größter Fehlkauf

Pauritsch: „Ein Kunstdruck, den der Albert auf 30 Euro geschätzt hatte. Ich habe ihn mir nicht genau genug angeguckt und hielt ihn für ein Gemälde. Als der Ludwig dann mit 100 Euro anfing und der Fabian bei 200 weiter machte, habe ich 250 Euro geboten. Die Verkäuferin hat keinen Ton gesagt, das Geld genommen und ist blitzartig aus dem Saal gelaufen. Da wurde ich stutzig und habe die Lupe genommen. Erst dann habe ich gesehen, dass es nur ein Kunstdruck war.“

Aber wie heißt es so schön? Aus Fehlern lernt man. Das gilt wohl auch für einen „Bares für Rares“-Händler.

Das Interview mit dem Stern erschien im Oktober 2018. Du kannst es hier lesen.