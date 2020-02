„Bares für Rares“: Gruseliges Objekt – „Kinder fürchten sich davor“

„Kleine Kinder fürchten sich ein wenig davor“, mit diesen Worten kündigt Ralf Kramer aus Heiden ein ganz besonders gruseliges Objekt bei „Bares für Rares“ an.

Wobei, so schlimm ist sein Verkaufsobjekt nun auch nicht. Dafür hat es eine bewegte Geschichte. So fand der Bundeswehr-Angestellte seinen Plüsch-Schäferhund in Lebensgröße in einem Müllcontainer.

„Ein Nachbar von mir ist verstorben und als wir die Wohnung aufgelöst haben, ist der unter anderem mit in den Container geflogen“, erklärte der 67-Jährige den seltsamen Fund. Doch bei ihm Zuhause war auch nicht genug Platz für den Plüsch-Bello, also blieb nur noch der Weg zu „Bares für Rares“.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow im ZDF

Sie wird seit 2013 im Nachmittagsprogramm ausgestrahlt

Horst Lichter moderiert die Sendung

„Bares für Rares“ hat einen festen Pool von Experten und Händlern

Gar keine Furcht, sondern eher Zuneigung zeigte dagegen Horst Lichter beim ersten Blick auf den Container-Hund. „Oh Gott, oh Gott, das arme Hündchen hat ja schon einiges mitgemacht, würde ich sagen“, zeigt der „Bares für Rares“-Experte direkt ein Herz für den leicht deformierten Hund.

„Bares für Rares“: Seltenes Stück der Firma 'Steiff'

Diesen Hund fand Ralf Kramer im Müllcontainer. Foto: Screenshot ZDF

Und auch Experte Sven Deutschmanek hat einen Narren an dem Hund gefunden, vor allem weil er von der berühmten Stofftier-Marke 'Steiff' hergestellt wurde. So sei der Hund um 1966 herum gefertigt worden. Er sei ein sogenanntes Schautier gewesen, also kein Spielzeug im eigentlichen Sinne, sondern ein Stück für Schaufenster großer Warenhäuser. Trotz des eher suboptimalen Zustandes könne man aber immer noch 250 bis 300 Euro verlangen.

Und es wurde sogar noch etwas mehr. 340 Euro zahlte „Bares für Rares“-Händlerin Esther Ollick am Ende. Oder wie Ralf Kramer so schön sagte: „Der Griff in den Container war kein Griff ins Klo.“