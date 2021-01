„Bares für Rares“: Händler entdecken versteckte Aufschrift – „Jetzt wird's interessant“

Es ist Samstag, darum gibt es im ZDF keine neuen Folgen von „Bares für Rares“. Doch auch die Wiederholungen der alten Folgen der ZDF-Trödelsendung haben ihren Charme, obschon wenn manche Aufnahmen wirken wie aus einer längst vergessenen Zeit.

Da stehen die Verkäufer dicht an dicht gedrängt in den Pulheimer Walzwerken, warten darauf, dass ihre Antiquität oder Rarität von „Bares für Rares“-Händlern geschätzt wird. Schließlich will man ja mit einem Batzen Geld wieder nach Hause gehen.

„Bares für Rares“ (ZDF): 'Designklassiker' soll zu Geld gemacht werden

Das will auch „Bares für Rares“-Verkäuferin Verena Cronauge aus Hallenberg. Die 41-jährige Landwirtin hat einen ganz besonderen Stuhl zu Horst Lichter und seinem Team gebracht.

Seit 40 Jahren würde das Sitzmöbel schon in der Wohnung der Schwester stehen, berichtet Cronauge. Doch nach der Auflösung der Wohnung fand sich kein neuer Besitzer. Ob sich der nun bei „Bares für Rares“ findet?

Durchaus möglich, schließlich handelt es sich bei dem Stuhl um einen echten „Designklassiker“ aus den 1930er Jahren, wie Experte Detlev Kümmel rasch feststellte. Er sei zwar restaurierungsbedürftig, aber solle schon noch zwischen 400 und 500 Euro bringen.

„Bares für Rares“: Händler entdecken kleine Aufschrift

Ob das auch bei den Händlern gut ankommt? Jedenfalls ließen es sich Händlerin Esther Ollick und Kollege Jan Cizek nicht nehmen und untersuchten den Stuhl in aller Gründlichkeit.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

sie wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

Um diesen Stuhl geht es. Foto: Screenshot ZDF

Und siehe da, kaum hatte Christian Vechtel gefragt, ob denn irgendwo ein Brandstempel zu sehen ist, fand Cizek ein kleines, auf der Rückseite des Stuhles verstecktes Schild.

Und bei dem namhaften Hersteller 'Thonet' horchten die Händler auf. „Ach Quatsch, jetzt wird es interessant“, zeigte sich Vechtel begeistert.

So starteten die Händler mit 100 Euro. Doch schnell gingen die Gebote hoch. „Das ist ja ein Name. Das ist gut“, merkte Esther Ollick noch an. Und zahlte schlussendlich 380 Euro für den restaurierungsbedürftigen Stuhl.

