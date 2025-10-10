ZDF macht es offiziell – „Bares für Rares“-Händler Waldi hat Grund zur Freude

Walter Lehnertz, besser bekannt als „Waldi“, gehört zu den Urgesteinen aus der Erfolgs-Show „Bares für Rares“. Zusammen mit seinen Händlerkollegen Wolfgang Pauritsch und Fabian Kahl zählt er seit der ersten Stunde zur Show und bescherte dem Publikum bereits zahlreiche ikonische Momente.

Nun sorgt der „Bares für Rares“-Händler erneut für Unterhaltung: Seine eigene ZDF-Doku „Waldis Welt“ bekommt eine zweite Staffel, wie der öffentlich-rechtliche Sender bekanntgegeben hat. Lange warten müssen seine Fans nicht mehr.

Mehr „Bares für Rares“-Feeling am Sonntag

Die erste Staffel der charmanten Doku-Soap überzeugte bereits im Frühjahr. Mit starken 12,9 Prozent Marktanteil und über 1,2 Millionen Zuschauern sorgte Waldi für einen echten Erfolg. Kein Wunder also, dass das ZDF jetzt nachlegt: Fans dürfen sich auf eine zweite Staffel mit sechs neuen Episoden freuen.

+++ „Bares für Rares“-Experte Detlev Kümmel deutlich: „Ganz schön viele Fakes“ +++

Und das war noch nicht alles: Ab dem 9. November gibt es die neuen Folgen nicht nur im TV-Programm, sondern ein Jahr lang auch online im ZDF-Streamingportal. Doch worum geht es in den neuen Episoden mit dem „Bares für Rares“-Händler?

Neue Folgen mit „Bares für Rares“-Star

Herz, Humor und eine Prise Spektakel – „Waldis Welt“ zeigt Walter von seiner besten Seite. Ob bei seinem legendären Sommerfest oder bei einem Twitch-Stream: Waldi bleibt ein Original. Zuschauer erleben, wie er das zehnjährige Jubiläum seines Hoffests mit Bühne, Versteigerung und einem romantischen Hochzeitsantrag krönt.

+++ „Bares für Rares“-Waldi hat große Klappe: Jetzt muss er es tun +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Nebenbei erfüllt er sich lang gehegte Träume. So baut er, wie vom ZDF angekündigt, „seine eigene Galerie“. Bei all dem bleibt keine Zeit für Langeweile: Auffahrt, Parkplatz und sogar das Klohäuschen werden für sein Sommerfest in neuem Glanz gestrichen. Die sechs neue Folgen laufen ab Sonntag, den 9. November, um 14 Uhr im ZDF.