„Bares für Rares“-Händler Waldi Lehnertz geht drastischen Schritt: „Wenn das mal keine scharfe Nummer ist“

Achtzig Euro. Wenn man diese Summe bei „Bares für Rares“ hört, dann kann das Gebot nur von einem stammen: Walter „Waldi“ Lehnertz. „Ich fang mit achtzig Euro an“, hört man aus seinem Mund regelmäßig. Mittlerweile hat er sogar seinen eigenen Fanshop, vertreibt T-Shirts und Caps, auf die der Satz gedruckt ist.

Der Händler von „Bares für Rares“ ist genauso Kult wie der Moderator der ZDF-Trödelshow, Horst Lichter. Nun geht der Antiquitätenhändler einen drastischen Schritt, den er mit seinen Fans auf Instagram geteilt hat.

„Bares für Rares“ (ZDF): Waldi geht drastischen Schritt

„Es gibt positive Nachrichten“, sagt der 53-Jährige und hält ein Blatt Papier in die Kamera. Der Brief stammt vom Patentamt. „Jetzt haben wir es amtlich, ich habe es schriftlich“, freut sich Waldi. „Das ist für die Kunstausstellung.“ So weit, so gut.

Kurze Zeit später zeigt der „Bares für Rares“-Händler auch seinen Personalausweis inklusive „Verbrecherfoto“. Dann kündigt er den Hammer an: „Kein Zweifel in der Eifel“, erklärt er voller Freude. Waldi hat tatsächlich offiziell einen Künstlernamen! „Auf dem Personalausweis steht 80-Euro-Waldi! Wenn das mal keine scharfe Nummer ist! Da bin ich mächtig stolz drauf, jawohl.“

Waldi Lehnertz Foto: imago images / Revierfoto

Das ist die ZDF-Sendung „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Horst Lichter ist seit Beginn der Moderator der Sendung

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

Die Anmeldung erfolgt online

„Bares für Rares“-Zuschauer sind begeistert

Die „Bares für Rares“-Fans sind begeistert. Eine Auswahl an Kommentaren:

Wie cool!

Mega

Herzlichen Glückwunsch Waldi

Klasse

Waldi, wir sind stolz auf dich

„Bares für Rares“: Ring begeistert Expertin – doch ein Detail scheint ihr entgangen zu sein

Vor Kurzem wollte eine Studentin einen edlen Familien-Ring aus Italien bei „Bares für Rares“ verkaufen. Expertin Heide Rezepa-Zabel war von dem Schmuckstück begeistert - doch eine Sache scheint sie nicht bemerkt zu haben. Hier mehr dazu>>> (cs)