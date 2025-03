Programm-Änderung im ZDF: Fans müssen auf „Bares für Rares“ verzichten

Schätze entdecken, Raritäten bestaunen und mitfiebern, wenn alte Fundstücke plötzlich ein kleines Vermögen wert sind – „Bares für Rares“ ist für viele Zuschauer ein tägliches Ritual. Von Montag bis Sonntag läuft die Kult-Trödelshow im ZDF, doch jetzt müssen Fans stark sein! Denn am Dienstag (4. März) bleibt das Studio leer, in dem Horst Lichter normalerweise mit seinem unverkennbaren Schnurrbart und lockeren Sprüchen die Kandidaten begrüßt.

Wer sich auf eine entspannte Trödelrunde am Dienstag gefreut hat, wird enttäuscht: „Bares für Rares“ fällt aus! Doch keine Sorge, der Grund ist kein Programmwechsel für immer, sondern ein sportliches Großereignis.

ZDF-Programm ohne „Bares für Rares“

Wer sich am Dienstag (4. März) auf eine entspannte Mittagssession mit Horst Lichter und den neuesten Schatzfunden gefreut hat, schaut in die Röhre. Statt antiker Raritäten und Händlerduellen steht der Zehn-Kilometer-Lauf der Damen bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim auf dem Programm. Ab 15:20 Uhr übernimmt der Wintersport das Kommando im ZDF – für Horst Lichter und sein Händler-Team bleibt kein Platz.

Für Wintersport-Fans ein echtes Highlight, schließlich findet die Nordische Ski-WM erstmals seit 2011 wieder in Norwegen statt. Die Begeisterung für Skilanglauf, Skispringen und die Nordische Kombination ist dort riesig – und das ZDF widmet dem Event satte zwei Stunden Sendezeit.

„Bares für Rares“: Fans können aufatmen!

Bevor die Schnappatmung einsetzt: Es ist nur eine kurze Zwangspause! Schon am Mittwoch (5. März) ist Horst Lichter wieder wie gewohnt um 15:05 Uhr auf Sendung. Fans müssen also nur einen Tag auf ihre tägliche Dosis Raritäten-Glück verzichten.

+++„Bares für Rares“: Händlerin sieht Schmuckstück – sie hat sofort einen Verdacht+++

Die gute Nachricht: Wer trotzdem nicht auf seine Lieblingssendung verzichten will, kann jederzeit in der ZDF-Mediathek vorbeischauen. Dort gibt es zahlreiche Folgen zum Nachschauen – perfekt, um die Wartezeit zu überbrücken.

Mehr aus der Welt von „Bares für Rares“:

Bis dahin heißt es für „Bares für Rares“-Liebhaber: Durchhalten – der Trödelwahnsinn geht schon bald weiter!