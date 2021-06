„Bares für Rares“: ZDF plant um – Zuschauer müssen sich darauf einstellen

Die Fans von „Bares für Rares“ müssen sich auf eine Umstellung gefasst machen.

Aufgrund der Fußball-Europameisterschaft wird die Kultsendung im ZDF mehrere Male ausfallen. Darauf müssen sich die Zuschauer von „Bares für Rares“ jetzt einstellen.

„Bares für Rares“ mit Horst Lichter fällt gleich zwei Mal aus! Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“: ZDF stellt Programm um

Bereits am Dienstag müssen die Fans das erste Mal auf „Bares für Rares“ verzichten. Bei den EM ist zwar um 15 Uhr noch Pause, aber die DFB-Elf der Damen ist im Testspiel gegen Chile im Einsatz.

------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Die Anmeldung erfolgt online

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

----------------------------------------

Am Donnerstag steht schon die nächste Sendepause für „Bares für Rares“ an. Dann zeigt das ZDF nämlich die Partie Ukraine gegen Nordmazedonien. Wenn du Fußball-Fan bist, sollte die kurze Pause für dich also kein Problem sein.

Danach können die Fans von „Bares für Rares“ aber schon wieder aufatmen. Die Spiele finden dann erst um 18 Uhr statt, überschneiden sich also nicht mehr mit der Sendezeit der ZDF-Kultsendungen.

----------------------------------------

----------------------------------------

Eine Pause gönnt sich nun aber schon mal „Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmannek. Der Profi ins Sachen „Technik und Spielzeug“ sagt „Tschüss“. Hier erfährst du mehr dazu! (fs)