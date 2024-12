Hiobsbotschaft für die Fans: ZDF kickt „Bares für Rares“ aus dem Programm

Horst Lichter nimmt in „Bares für Rares“ die Kandidaten und ihre Schätze genau unter die Lupe. So mancher verstaubte Fund entpuppt sich dabei als wahrer Goldschatz! Die beliebte ZDF-Show läuft zuverlässig von Montag bis Sonntag – bis jetzt! Treue Fans müssen nun tapfer sein.

Wer sich am Samstag (30. November), auf eine entspannte Mittagssession mit Horst Lichter und den neuesten Schatzfunden gefreut hat, schaut in die Röhre. Statt antiker Raritäten und skurriler Sammlerstücke gibt es im ZDF eine geballte Ladung Wintersport zu sehen.

„Bares für Rares“: Zuschauer schauen in die Röhre

Von 12 bis 19 Uhr übernimmt „sportstudio live“ die volle Kontrolle und zeigt die Wintersport-Weltcups in ihrer ganzen Pracht. Biathlon, Skispringen, Nordische Kombination, Langlauf, Rodeln und Ski alpin – alles, was das Wintersportherz begehrt, flimmert über den Bildschirm. Und auch am Sonntag, 1. Dezember, müssen die Fans der Trödelshow stark bleiben. Denn auch dann dominiert der Sport den Sendeplan.

Am Samstag startet der Biathlon-Weltcup mit den spannenden Mixed-Wettbewerben, gefolgt von den packenden Staffelrennen am Sonntag. Besonders die deutschen Herren haben hier Großes vor: In der letzten Saison standen sie bei jedem Rennen auf dem Podest, nur bei der WM reichte es knapp nicht für eine Medaille. Die Damen hingegen zeigten es allen bei der WM und holten Bronze, nachdem sie im Weltcup zweimal nur Fünfte wurden. Doch die Norweger sicherten sich am Ende der Saison die begehrten kleinen Kristallkugeln.

Doch „Bares für Rares“-Fans können beruhigt aufatmen: Nächste Woche kehrt alles wieder zur gewohnten Ordnung zurück. Dann dürfen Horst Lichter und seine Experten wieder ihre Lupen zücken und verborgene Schätze aufdecken. Bis dahin heißt es: durchhalten und vielleicht selbst mal den Dachboden nach verborgenen Schätzen durchforsten.