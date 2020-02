„Bares für Rares“: Experte völlig perplex – „Gott sei Dank war ich bei der Bank“

So viel Gold hat wohl auch „Bares für Rares“-Urgestein Horst Lichter schon lange nicht mehr auf einmal gesehen. Thomas Wundenberg aus Bockenem hatte ein Armband und einen Ring mit in die ZDF-Trödelshow gebracht. Und die edlen Teile hatten es in sich.

So brachte der Goldschmuck, den Goldschmiedemeister Wundenberg von seinem Onkel geerbt hatte, stattliche 147 Gramm auf die „Bares für Rares“-Waage. Dazu noch einige Brillanten, Rubine und Süßwasserperlen. Fertig war eines der teuersten Stücke der „Bares für Rares“-Historie.

„Bares für Rares“: Schmuckstück soll zu Urlaubsreise werden

„Bares für Rares“: Das wertvolle Armband. Foto: Screenshot ZDF

So schätze Expertin Heide Rezepa-Zabel das Konvolut aus den 30er-Jahren auf stattliche 4.200 bis 4.500 Euro. Zwar etwas weniger, als die angepeilten 5.000 Euro von Thomas Wundenberg, aber dennoch genug für den angepeilten Urlaub mit der Mutter, den der 51-Jährige von dem Geld bezahlen wollte.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ wird im ZDF ausgestrahlt

Die Trödelshow gibt es schon seit 2013

Die erste Folge lief am 3. August 2013 auf ZDFneo

Moderiert wird die Sendung von Starkoch Horst Lichter

Sie gilt als die erfolgreichste Sendung im Nachmittagsprogramm des ZDF

„Bares für Rares“ wurde 2018 mit der Goldenen Kamera und 2019 mit dem Deutschen Fernsehpreis prämiert

Die Titelmusik ist der Song „Where da money go“ von The Jim Jones Revue

Und bei den Händlern lief es dann noch besser für den Verkäufer. Die Händler waren nämlich völlig entrückt ob der Goldstücke.

„Bares für Rares“-Händler Fabian Kahl völlig perplex

„Oh Gott. Gott sei dank war ich bei der Bank“, stottert Händler Fabian Kahl schon beim ersten Blick auf den Schmuck. Und er sollte Ring und Armband schließlich auch mit in sein Geschäft nehmen dürfen. Für 4.650 Euro. Immerhin 150 Euro über Schätzpreis.