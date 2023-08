Bares für Rares: Not am Set – Horst Lichter verhindert Schlimmeres

Wenn die Experten von „Bares für Rares“ eines stets beweisen müssen, dann Fingerspitzengefühl. Und das auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Zum einen dahingehend, dass sie den Menschen schonend erklären, dass das Schätzchen von Omas Dachboden vielleicht doch weniger wert ist, als gedacht. Aber auch dahingehend, dass sie natürlich extrem vorsichtig mit den Dingen umgehen müssen, die ihnen zur Expertise vorgelegt werden.

Einer der in beiden Disziplinen immer ganz weit vorne mit dabei ist, ist Sven Deutschmanek. Der Kunst- und Antiquitätenhändler aus Steinheim wird bei „Bares für Rares“ immer zu Hilfe gerufen, wenn es um seltenes Spielzeug, Möbel oder auch Fan-Utensilien geht. Und genau so eine brachten am Mittwoch Dorothea Nroniewski und Siegfried Mayska aus Mönchengladbach in die ZDF-Trödelshow.

„Bares für Rares“-Kandidat will Sportutensilien verkaufen

Doch was wollten die Mönchengladbacher verkaufen? Es waren gleich mehrere Sport-Utensilien aus den 70er-Jahren. Grundsätzlich jetzt nicht so spannend, unterschrieben von Günther Netzer und Franz Beckenbauer dagegen schon.

Und so schätzte Deutschmanek die Sportshirts und -Jacken auf insgesamt rund 350 Euro. Ein stolzer Preis. Auch, weil die Klamotten in einem sehr guten Zustand waren. Das jedoch hätte sich beinahe rasch geändert. Denn Sven wollte es sich nicht nehmen lassen, eine der Jacken überzustreifen. Blöd nur, dass die viel zu klein für den Experten war.

Sven Deutschmanek verheddert sich in einer Jacke. Foto: Screenshot ZDF

„Mach sie nicht kaputt“, mahnte Horst Lichter wohl wissend, doch Deutschmanek ließ sich nicht abbringen und so kam es, wie es kommen musste. Der Experte steckte fest. „Vergiss es, vergiss es. Ne, ich hole jemanden, der dir wieder heraushilft“, rief Lichter und rannte aus dem Bild.

Christian Vechtel macht den selben Fehler noch mal

Es schien jedoch, als hätten die Helfer gute Arbeit geleistet. Bei den Händlern jedenfalls sahen die Fußball-Andenken wieder top aus und so konnten Sarah Schreiber, Christian Vechtel und Co. sich auch direkt ein Bild von den Shirts und Jacken machen.

Mehr Nachrichten:

Blöd nur, dass Christian denselben Fehler wie zuvor Sven machte. Auch er zwängte sich in die Sportjacke. Zum Glück ging auch bei ihm alles gut. Und so sicherte sich Vechtel am Ende sogar für 360 Euro den Zuschlag. Zuletzt verabschiedete sich Albert Maier von „Bares für Rares“. SO plant das ZDF nach dem Abschied der Experten-Legende.