„Bares für Rares“: Schwestern haben Lampe dabei – Experte überrascht „Wirklich eine Kapitalanlage“

Diese zwei Schwestern haben etwas ganz Besonders bei „Bares für Rares“ dabei. Es ist rot, rund und sieht fast aus wie ein Ballon. Doch es ist eine Lampe.

Die beiden Kandidatinnen Ann-Katrin und Natalie Seiz haben den Weg von Kassel nach Köln auf sich genommen, um für ihr Mitbringsel bei „Bares für Rares“ (ZDF) noch einiges rauszuschlagen. Schließlich muss es sich ja lohnen, den Keller im eigenen Haus auf Raritäten zu durchforsten.

„Bares für Rares“: Schwestern bringen Lampe mit – ZDF-Team macht sich lustig

Als „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter das Glanzlicht zum ersten Mal sieht, kann er nicht umher, sich noch vor der Ankunft des Geschwisterpaares einen kleinen Scherz zu erlauben. „Tja, mein lieber Sven. Die 70er Jahre waren schon interessant. Ist ‚ne Trockenhaube, oder?“ Zusammen mit Experte Sven Deutschmanek albert Horst Lichter schließlich weiter rum, vergleicht die halbrunde Lampe mit einem Friseurgegenstand für Großmütter.

-----------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Horst Lichter ist seit Beginn der Moderator der Sendung

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

Hin und wieder gibt es auch XXL-Shows der Trödelshow im Schloss

-----------------------

Ihrer Großmutter gehörte das Objekt allerdings nicht. Ann-Katrins und Natalies Vater war vor seinem Tod der stolze Besitzer. Und es ist etwas ganz Besonderes, das die Frauen da mitgebracht haben. Laut Sven Deutschmanek handelt es sich bei dem Mitbringsel nämlich nicht einfach nur um eine Lampe, sondern um eine Designleuchte.

Bares für Rares: Sven Deutschmanek erklärt das wesentliche über die Lampe. Foto: ZDF Screenshot

„Bares für Rares“-Star Sven Deutschmanek: „Wirklich eine Kapitalanlage“

Die Leuchte soll aus Italien stammen und 1968 hergestellt worden sein. Die befestigte Kette bietet die Möglichkeit, die Art der Aufhängung zu regulieren. Einziges Problem: Die Scheibe, die eigentlich vor den Diffuser gesetzt wird, fehlt.

Und dennoch: „Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmanek sieht in Designerstücken aus Italien Potenzial: „Die 70er Jahre sind gerade in den letzten 20 Jahren wieder richtig im Kommen. Es gibt welche, die sich komplett so einrichten. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist italienisches Lichtdesign und alles, was mit Italien und Design zu tun hat, war eigentlich schon immer beliebt. Und war teilweise auch wirklich eine Kapitalanlage.“

-----------------------

-----------------------

Will der „Bares für Rares“-Star damit etwa andeuten, dass sich die Schwestern über ein gutes Sümmchen freuen können? Die Kasselerinnen sind erst mal mit 100 bis 200 Euro zufrieden, Hauptsache, das Geld lässt sich gut teilen. 200 Euro schätzt auch der Experte.

„Bares für Rares“: Schwestern können sich nicht beschweren

Bei den Händlern haben sie zumindest ein wenig mehr Glück. Mit einem bisschen Verhandlungsgeschick schaffen es die Schwestern, den Preis auf 280 hochzuschrauben – 140 Euro für jeden. Eine Kapitalanlage ist das zwar noch nicht, shoppen gehen lohnt sich aber allemal…

Weil eine Studentin kürzlich etwas Irres mitgebracht hatte, kam Horst Lichter eine überraschende Idee, als die Verkäuferin nicht hinschaute. Hier erfährst du mehr >>> (jhe)