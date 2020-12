„Bares für Rares“: Ehepaar bringt Raritäten mit – ZDF-Experte macht krasse Entdeckung „Sensationell“

Als das Ehepaar Vanessa und Michael Holz aus Lüdinghausen (NRW) in seinem heimischen Keller aufräumen wollte, stieß es auf etwas, dass unbedingt bei „Bares für Rares“ vorgezeigt werden musste.

Es handelt sich dabei um zwei Automobil-Poster, die das Paar aus dem Münsterland in der ZDF-Trödelshow verkaufen will. Soweit, so gut. Doch als „Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmanek das Mitbringsel der beiden genauer unter die Lupe nimmt, ist er völlig perplex.

„Bares für Rares“ (ZDF): Paar aus NRW hat Automobil-Poster dabei – Experte erstaunt

Die zwei Poster von Vanessa und Michael Holz stammen aus den Jahren 1960 und ’62 und bewerben jeweils ein Rennen der Formel 1 und der Formel 2. Beim Renovieren des Kellers ihres Bauernhofes stieß das Paar auf die Raritäten. „Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmanek erkennt sofort, dass die Bilder nie gehangen haben und neuwertig sind. Ein Pluspunkt beim Verkauf. Doch dann entdeckt der ZDF-Star noch etwas auf den Postern, das ihn mehr als erstaunt.

Bares für Rares: Dieses Plakat soll verkauft werden. Foto: Screenshot ZDF

------------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

sie wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

-------------------------

„Bares für Rares“: Sven Deutschmanek entdeckt was Sensationelles

„Was ich wirklich sensationell finde, sind die Eintrittspreise“, so der 44-Jährige. Für Plätze in der ersten und zweiten Reihe an der Tageskasse wurde 45 Deutsche Mark (DM) verlangt, der Streckenplatz kostete damals 4 DM.

Sven: „Ich wollte mal zur Formel 1. Da musste einen Bausparvertrag für ausfüllen.“ Richtig, mittlerweile sind die Eintrittspreise der Rennen in die Höhe geschnellt.

Bares für Rares: Die Eintrittspreise der Formel 1 waren in den 60ern sehr günstig. Foto: Screenshot ZDF

Den guten Zustand, in dem sich die Plakate befinden, lobt der Experte ebenfalls. „Man findet diese Plakate, aber man findet sie sehr sehr selten in diesem ausgesprochen guten Zustand.“

Also ein Kassenschlager für Vanessa und Michael?

-------------------------

-------------------------

Das Ehepaar wünscht sich circa 1000 Euro für beide Poster zusammen. Ganz so hochwertig schätzt sie der „Bares für Rares“-Star aber nicht ein. 250 Euro für jedes Plakat – also insgesamt 500 Euro.

Bei den Händlern wird der Preis dann noch mal gedrückt – auf 420 Euro insgesamt. Die beiden „Bares für Rares“-Experten nehmen es aber gelassen. „Wir sind unserer Meinung nach gut bezahlt worden und glücklich und zufrieden.“

