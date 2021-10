„Bares für Rares“: Mann kauft Haus und findet DAS auf Dachboden – unfassbar, was es wert ist

Für Christian Müller aus Hanau sollte sich der Besuch bei „Bares für Rares“ lohnen. Der Notfallsanitäter hat ein altes Fahrrad dabei, das er in der ZDF-Trödelshow loswerden will.

Das Witzige: Das Fahrrad gehört dem „Bares für Rares“-Kandidaten gar nicht selbst, sondern lagerte rund 15 Jahre auf dem Dachboden seines neu gekauften Hauses. Und es ist mehr wert, als der 41-Jährige vermutet hatte.

Bares für Rares: Kandidat Christian bringt etwas mit, das er auf dem Dachboden seines neuen Hauses gefunden hat. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“: Mann kauft Haus und findet DAS auf Dachboden

Die Vorbesitzer seines Hauses hatten kein Interesse mehr an dem Rennrad, das mittlerweile sehr antik aussieht. Ist es also womöglich etwas wert?

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an und entscheiden über einen Preis

Ausgestrahlt wird die Sendung täglich von 15.00 bis 16.00 Uhr im ZDF

„Bares für Rares“: Fahrrad stammt von bekannter Marke

„Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmanek begutachtet das Mitbringsel von Christian und sieht sofort: Das Rad stammt von Edoardo Bianchi. Er hatte seine Fahrrad-Firma 1885 in Mailand gegründet, stellte neben Fahrrädern auch Autos und Laster fürs Militär her und stand – in etwa wie Henry Ford für das moderne Auto – für das moderne Rad.

Bares für Rares: Um dieses Fahrrad dreht sich alles in der ZDF-Folge am Dienstag. Foto: Screenshot ZDF

Das Modell, das der potenzielle Verkäufer Christian zu „Bares für Rares“ mitgenommen hat, wurde laut Sven Deutschmanek Ende der 1970er Anfang der -80er Jahre produziert. Es ist demnach schon rund 40 Jahre alt – und die Marke Bianchi ist auch heutzutage bei Rennfahrern immer noch beliebt.

Einziger Nachteil: Es handelt sich aufgrund der Rahmengröße lediglich um ein Kinderfahrrad.

Der ZDF-Kandidat ließ das Fahrrad einst vom Fahrradhändler schätzen, sollte 250 Euro dafür bekommen. Er selbst hofft bei „Bares für Rares“ auf 400 Euro. Experte Sven Deutschmanek ist ganz bei ihm, würde sogar noch bis 500 hochgehen.

Und liegt damit sogar goldrichtig! Für „Bares für Rares“-Verkäufer Christian Müller springen nach mehrmaligem Bieten der Händler satte 500 Euro raus. Eine Summe, die man beim Anblick des Rads sicher nicht sofort vermutet hätte. „Ich bin super happy“, so Christian nach dem Deal.

„Bares für Rares“: Kandidat muss gehen

