„Bares für Rares“: Schock für Händlerin Susanne Steiger – Polizei holt sie aus dem Bett

Das muss ein Schock für „Bares für Rares“-Händlerin Susanne Steiger gewesen sein.

Mitten in der Nacht klingelt es bei ihr an der Tür. Verschlafen öffnet die „Bares für Rares“-Händlerin. Sie kann kaum glauben, was passiert ist. Die Polizei steht vor ihr.

„Bares für Rares“: Schock für Susanne Steiger

Zum „Express“ sagt Steiger: „Die Polizei hat mich gegen 5.30 Uhr aus dem Bett geklingelt.“ In ihrem Bornheimer Juweliergeschäft sei eingebrochen worden. Das Geschäft auf der Königsstraße führt Steiger schon seit vielen Jahren.

-------------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ wird im ZDF ausgestrahlt

Die Trödelshow gibt es seit dem Jahr 2013

Horst Lichter moderiert „Bares für Rares“ seit der ersten Sendung

Sie gilt als die erfolgreichste Sendung im Nachmittagsprogramm des ZDF

„Bares für Rares“ hat einen festen Pool an Experten und Händlern

-------------------------

„Ich habe das Geschäft seit 13 Jahren – und das ist der erste Einbruch. Das gibt einem ein komisches Gefühl“, so Steiger. Vor allem, weil die Täter laut Polizei sehr skrupellos vorgegangen seien. Die Schaufensterscheibe sei eingeschlagen worden. Der Einbrecher habe den Schmuck hastig zusammengeräumt und sei dann geflohen.

Schaden fällt glücklicherweise gering aus

Der Schaden an sich sei jedoch nicht immens, so die „Bares für Rares“-Händlerin. Da auch sie wegen der Corona-Krise derzeit nicht geöffnet habe, seien die teuren Stücke nicht da gewesen.

+++ Bares für Rares (ZDF): Experte packt aus – unglaublich, was Horst Lichter immer Backstage macht +++

„Mein Geschäft ist natürlich wegen des Coronavirus ebenfalls geschlossen, daher ist dort nichts Lohnenswertes zu holen“, so Steiger. Zum Glück: Man stelle sich vor, das Reliquien-Kreuz aus der „Bares für Rares“-Abendshow wäre im Laden gewesen. Es wäre ein Verlust von unschätzbarem Wert gewesen.

+++ „Bares für Rares“ im ZDF: Händlerin weint nach Rekord-Deal – Jurist hält Kauf für ungültig +++

42.000 Euro hatte Steiger damals für das Kreuz von vor 1700 bezahlt. Es war mit 40 Karat Diamanten und Holzsplittern des Kreuzes Jesu besetzt.