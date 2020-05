„Bares für Rares“: ZDF-Sendung beginnt – plötzlich ist es stockfinster

Huch, was ist denn da los?! „Bares für Rares“ geht auf Sendung, doch was der Zuschauer vor dem Fernseher zu sehen bekommt, ist Dunkelheit.

Was zunächst nach einer potenziellen ZDF-Panne aussieht, ist schlichtweg so gewollt. Was hat sich das Team von „Bares für Rares“ dabei nur gedacht?

„Bares für Rares“: ZDF-Sendung beginnt – plötzlich Dunkelheit

Ganz einfach: Die Trödelshow lebt neben den Raritäten, die dort von Verkäufern angeboten werden, auch von seinen Gags. Allen voran Moderator Horst Lichter – der erlaubt sich des Öfteren einen kleinen Spaß mit seinen „Bares für Rares“-Kollegen.

So geschehen in der aktuellen Episode, als sein Experten-Kollege Sven Deutschmanek das TV-Studio betritt, um mit der Sendung beginnen zu können. Dann wird der Zuschauer Zeuge folgender Szene:

Moderator Horst Lichter und Experte Sven Deutschmanek. Foto: ZDF/ Frank Dicks

Es ist dunkel, auf dem Tisch liegt lediglich die Moderationskarte von Horst Lichter. Sven Deutschmannek hat eine Taschenlampe in der Hand, entdeckt die Karte und rennt zum Tisch, um wenigstens einen kurzen Blick darauf erhaschen zu können. Und schon macht Lichter das Licht an.

Horst Lichter: „Ach Sven, du bist ja auch schon da, dann können wir ja loslegen!“ Dies ist der Beginn der eigentlichen Trödelsendung.

„Bares für Rares“: Kultszenen im Einspieler

Mittlerweile ist es zwischen den „Bares für Rares“-Kollegen geradezu schon Kult geworden, sich für den Einspieler der Show etwas Besonderes einfallen zu lassen.

Erst kürzlich hat Horst Lichter seinen Gutachter-Kollegen Detlev Kümmel aufs Korn genommen und dessen besten Qualitäten aufgezählt, während dieser im Hintergrund selbst nichts von alldem ernst nehmen konnte, was der Moderator den Zuschauern über seine Person weiß machen wollte.

Na dann darf man ja auf die nächsten ulkigen Einspieler-Szenen gespannt sein, die „Bares für Rares“ zu bieten hat…