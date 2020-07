„Bares für Rares“ (ZDF): Mann mit bewegender Geschichte – „Habe ich aus der DDR geschmuggelt“

Bei „Bares für Rares“ im ZDF kommen seltene Gegenstände aus dem ganzen Land unter den Hammer. Besonders schön sind immer die Geschichten hinter den Raritäten.

Dieses Mal ging bei „Bares für Rares“ ein süßes Bärchen über den Tisch. Die Geschichte dahinter ist sehr emotional.

„Bares für Rares“ (ZDF): Mann mit bewegender Geschichte

Hannelore und Uwe Fischwasser aus Münster in Hessen bringen einen süßen kleinen Porzellan-Bären mit zu „Bares für Rares“. „Es soll ein neues Zuhause bekommen“, erklärt das Ehepaar.

Das graue Bärchen wurde im Jahr 1941 von dem berühmten Künstler Gustav Oppel in Zusammenarbeit mit der Manufaktur Rosenthal hergestellt. Oppel ist bekannt für seine natürlichen, lebendigen Figuren.

So schön wie die Rarität ist, ist auch die Geschichte dahinter. „Das Bärchen habe ich aus der ehemaligen DDR geschmuggelt in den 70er Jahren. Wir waren da zu Besuch, ich hab mich in das Bärchen verliebt und wollte es unbedingt haben“, erzählt Uwe Fischwasser.

Die Story geht noch weiter: „Im zweiten Weltkrieg war meine Oma auf einem Hof untergebracht und dort wurde zwangsweise eine polnische Familie untergebracht zum Arbeiten. Und als Dankeschön haben sie den meiner Oma geschenkt.“

Das ist der kleine Porzellan-Bär. Foto: Screenshot ZDF

Warum will er den Bären verkaufen?

„Eine sehr schöne emotionale Geschichte“, findet Moderator Horst Lichter. Aber warum will Uwe Fischwasser den Porzellan-Bären abgeben? „Die Oma ist mehr in meinem Herzen drin als im Bärchen“, erklärt er. Das Kunststück stünde nur noch im Schrank.

Der Experte ist von dem Zustand begeistert: „Wunderbar erhalten und eine wirklich schöne polychrome Untermalerei.“

Der Grund für den verrückten Wunschpreis

Der Wunschpreis von Uwe Fischwasser liegt bei 119 Euro und 19 Cent. Aus einem ganz speziellen Grund: Der Erlös soll an seinen Sportverein in Münster gehen und der wurde 119 gegründet.

Die Expertise verspricht sogar noch mehr. 150 – 180 Euro könnten es werden. Uwe Fischwasser scherzt mit Horst Lichter: „Den Rest gebe ich dir dann.“ Lichter lädt direkt ein: „Dann trinken wir ein Bierchen.“

Die Händler sind von dem kleinen Porzellan-Bären ebenfalls sehr angetan und liefern sich ein kleines Wettbieten. Für 250 Euro geht die Porzellan-Malerei schließlich an Wolfgang Pauritsch. „Der Verkauf war überragend. Wir sind happy“, freut sich Uwe Fischwasser.