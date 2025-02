Harte Tage für „Bares für Rares“-Fans: ZDF streicht Trödelshow

Schlechte Nachrichten für Fans von „Bares für Rares“: Wer an diesem Mittwoch (12. Februar 2025) wie gewohnt um kurz nach 15 Uhr auf seine tägliche Dosis Trödel, Gebote und Horst Lichter hoffte, dürfte beim Blick ins Fernsehprogramm böse enttäuscht werden. Das ZDF hat seine Erfolgsshow nämlich aus dem Programm gestrichen.

Der Grund liegt auf der Hand: Wintersport geht vor. So zeigt das Zweite Deutsche Fernsehen anstelle von Horst Lichter, Julian Schmitz-Avila und Co. von 13 bis 16 Uhr das „Sportstudio Live“.

ZDF streicht „Bares für Rares“

Zu sehen ist dann die Alpine Ski-Weltmeisterschaft der Männer aus Saalbach in Österreich. Moderiert wird die Sportsendung von Amelie Stiefvatter und kommentiert von Fabian Meseberg. Am Donnerstag (13. Februar 2025) kehrt „Bares für Rares“ wieder zurück ins Programm. Allerdings nicht in herkömmlicher Version.

So wird das ZDF eine Ausgabe der „Bares für Rares“-Sondersendung „Lieblingsstücke“ zeigen, in der die Händler oder Experten sich an Raritäten und Antiquitäten erinnern, die ihnen in all den Jahren besonders in Erinnerung geblieben sind.

ZDF zeigt Wintersport

Noch kreativer in der Programmgestaltung wird das ZDF am Freitag (14. Februar 2025). Am Valentinstag dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer ab 13 Uhr wieder auf die Live-Version des „Sportstudios“ freuen. Wieder im Mittelpunkt des Geschehens: Die Alpine Ski-Weltmeisterschaft aus Saalbach in Österreich. Ganz auf „Bares für Rares“ verzichten müssen die Fans jedoch nicht.

Zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr zeigt das ZDF eine verkürzte Version der „Bares für Rares“-Spezialsendung „Lieblingsstücke“. Am Montag (17. Februar 2025) startet die Woche dann wieder ganz normal mit einer neuen Folge „Bares für Rares“ zur gewohnten Sendezeit um 15.05 Uhr. Am Dienstag übernimmt dann aber schon wieder das „Sportstudio“.