Änderung im ZDF: Sender streicht „Bares für Rares“ kurzfristig aus dem Programm

Das ZDF hat über die Jahre zahlreiche Formate etabliert, die dem Sender regelmäßig gute Quoten bescheren. So auch Nachmittagssendungen wie „Bares für Rares.“ Für Fans bedeutet das gewohnt abwechslungsreiche Unterhaltung – doch am 2. und 3. Dezember gibt es Änderungen.

Dann müssen Fans von „Bares für Rares“ und den „Rosenheim Cops“ umplanen. Das ZDF tauscht gleich zwei Publikumslieblinge gegen Wintersport. Los geht es sportlich: Ab 15:05 Uhr berichtet „sportstudio live“ aus Östersund über den 15-Kilometer-Einzelwettkampf der Frauen.

„Bares für Rares“ pausiert wegen Biathlon

Alexander Ruda meldet sich zusammen mit Expertin Denise Herrmann-Wick, selbst Weltmeisterin und Olympiasiegerin, live aus Schweden. Für die deutschen Biathletinnen ist das der erste große Test der WM-Saison 2025/26. Spannung und Nervenkitzel sind garantiert – eine echte Alternative für alle, die sonst „Bares für Rares“ einschalten.

Anschließend zeigt das ZDF um 17:15 Uhr die neue Doku-Reihe „Biathlon Nation – Ein Team. Eine Mission.“ Regisseur Christian Twente begleitet das deutsche Team durch Trainingslager, Wettkämpfe und Teammeetings. Die Auftaktfolge „Konkurrenzkampf“ zeigt, wie es um die Weltcupplätze steht, wenn Freundschaft und Rivalität aufeinandertreffen. Franziska Preuß steht im Fokus.

Wintersport ersetzt kurzfristig „Bares für Rares“

Am Mittwoch, 3. Dezember, bleibt es sportlich: Ab 15:05 Uhr überträgt das ZDF den 20-Kilometer-Einzelwettkampf der Männer live aus Östersund. Um 17:30 Uhr folgt die zweite Folge von „Biathlon Nation.“ Für Fans von „Bares für Rares“ bedeutet das leider: keine neuen Folgen am Nachmittag.

Wer auf die Trödelshow nicht verzichten will, muss sich gedulden. Erst am Donnerstag, 4. Dezember, laufen „Bares für Rares“ und die „Rosenheim Cops“ wieder regulär. Bis dahin heißt es: Wintersport statt Schnäppchenjagd. Trotzdem dürfte die Wintersport-Alternative viele ZDF-Zuschauer begeistern.

Für eingefleischte „Bares für Rares“-Fans bleibt es ein kurzes Warten, doch die Wintersport-Action verspricht packende Stunden vor dem Bildschirm.