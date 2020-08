„Bares für Rares“: Objekt birgt mysteriöses Geheimnis – „Was haben sie denn...?“

Bei „Bares für Rares“ haben so manche Objekte eine ganz spezielle Vorgeschichte.

So wie das Objekt von Liselotte Schneider (64), die in der ZDF-Show „Bares für Rares“ ein ganz besonderes Schmuckstück verkaufen will.

„Bares für Rares“: Objekt birgt mysteriöses Geheimnis

Bares für Rares: Das sind die Händler Bares für Rares: Das sind die Händler

Mit dabei hat die 64-Jährige einen goldenen Ring mit einem Korallenstein, der ein Geheimnis in sich birgt. Sie selbst habe den Ring vor einiger Zeit bei einem Juwelier gekauft, weil er ihr so gut gefallen hatte. Besonders daran gefallen habe ihr jedoch auch, dass der Ring sich öffnen lässt.

„Bares für Rares“-Kandidatin Liselotte selbst bezeichnet den Ring daher als „Griftring“, da sich darin kleine Dinge wie Pillen verstecken lassen. Daraufhin fragt Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel die Verkäuferin: „Was haben sie denn darin aufbewahrt?“

Die 64-Jährige erzählt, sie habe darin öfter mal Schmerzmittel aufgehoben. Moderator Horst Lichter ist nun sehr gespannt darauf, wie sich der Ring öffnen lässt. Und die „Bares für Rares“-Expertin führt es auch direkt vor.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

die Show wird beim Sender ZDF ausgestrahlt

„Bares für Rares“ gibt es bereits seit 2013

Horst Lichter ist Moderator der Sendung

die ZDF-Show hat einen festen Pool von Experten und Händlern, die die Stücke begutachten

Die neuen Folgen mit Corona-Regeln laufen derzeit im ZDF

Die Bewerbung erfolgt online

Der Korallenstein lässt sich einfach aufklappen, darunter versteckt sich ein relativ tiefer Hohlraum. „Da passt schon 'ne ordentliche Pille rein“, findet Horst Lichter.

„Bares für Rares“: Ring aus der Antike?

Diese Ringe gäbe es bereits seit der Antike, so die Expertin. Man habe sie unterschiedlich befüllt. Drogen, Medikamente und durchaus auch Gift konnten darin versteckt werden.

Dr. Rezepa-Zabel berichtet auch, dass einige Legenden aus der Renaissance besagen, dass man damals durchaus seine Feinde vergiftet habe, um den eigenen Machterhalt zu gewährleisten. So ein Ring muss sich daher als sehr praktisch erwiesen haben.

„Giftring“ sorgt für große Augen bei Horst Lichter. Foto: Screenshot ZDF

Doch dieser spezielle Ring stamme aus den 40er-50er Jahren, so die Expertin. Er besteht aus 585er Gold und wurde wohl in Mitteleuropa gefertigt. Der Goldwert alleine lege bei rund 250 Euro.

Auch bei den „Bares für Rares“-Händlern kommt der „Giftring“ gut an. Schließlich bekommt Liselotte Schneider für das besondere Schmuckstück ganze 350 Euro. (mia)