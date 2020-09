„Bares für Rares“: DIESES Objekt stellt selbst die Expertin vor ein Rätsel – „Absolutes Kuriosum“

Eigentlich weiß „Bares für Rares“-Expertin Wendela Horz bei jedem noch so verrückten Gegenstand, um was es sich handelt. Doch bei dem Küchenobjekt, das Marketingexperte Thomas Maria Claßen in der Folge am Mittwoch mit zu „Bares für Rares“ brachte, war selbst die gelernte Goldschmiedin nicht ganz sicher.

Leider konnte auch der Besitzer selbst nicht wirklich bei der Lösungsfindung unterstützen. Zwar hatte Claßen das kuriose Metallteil mit zu „Bares für Rares“ gebracht, um was es sich handelt, wusste jedoch auch der 65-Jährige nicht. „Ich habe keine Ahnung, was es ist. Wir machen viel Flohmarkt, aber ich habe so etwas noch nie gesehen.“

„Bares für Rares“: Händler und Expertin stehen vor einem Rätsel

Auch Horst Lichter war bei diesem Stück überfragt. Dabei hätte er es doch noch am ehesten kennen können, schließlich handelt es sich bei der Art Kelle um ein Werkzeug aus der Küche. Doch der gelernte Koch war ratlos. „Ich habe keinen blassen Schimmer, was das sein soll“, so Lichter und gab den Staffelstab beziehungsweise das Kücheninstrument an Expertin Wendela Horz weiter.

„Das ist auf jeden Fall ein absolutes Kuriosum“, so Horz. Um was es sich genau handelt? So wirklich sicher wirkte Horz da nicht. „Ich kenne diese Kellen aus dem frühen 19. Jahrhundert allerdings dann ohne diese Klappe“, so Horz. Was die Klappe, die in die Kelle hineingeschoben wird, wirklich bezweckt, darüber kann Horz nur spekulieren.



Das ist die ZDF-Show „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird die Show von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Die Anmeldung erfolgt online

„Ich könnte mir vorstellen, dass man die Suppe oder den Sud einer Soße aromatisiert hat, mit Kräutern, möglicherweise Rosmarinzweige oder auch Knoblauch, ohne dass man eben die festen Bestandteile im Teller hatte. Macht für mich den meisten Sinn“, spekuliert Horz.

Horst Lichter: „So hundertpro kriegen wir das nicht raus“

Worum kann es sich hierbei nur handeln? Foto: Screenshot ZDF

„So hundertpro kriegen wir das nicht raus“, fasst Horst Lichter anschließend zusammen. Was er jedoch herausbekam, war der Preis, den Thomas Maria Claßen haben wollte. 25 bis 50 Euro nämlich. Und die sollten es wohl werden, schließlich setzte Wendela Horz sogar 80 bis 100 Euro als Preis an.

Bei den Händlern herrschte jedoch auch absolute Ahnungslosigkeit. Doch trotz allen Unwissens wollten die Händler die Kuriosität trotzdem. Und die Preise schossen sogar in die Höhe. „Ich muss das Ding haben, weil ich nicht weiß, was es ist“, rief Wolfgang Pauritsch in die Runde. Doch Waldi konnte ihn noch überbieten. 230 Euro zahlte der Händler aus der Eifel. Sein Kommentar: „Ich habe ein Rätsel gekauft“.