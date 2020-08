„Bares für Rares“: Kandidat will Salzstreuer verkaufen – seine Stimme kennen Millionen

Sein Gesicht kennt man nicht unbedingt. Die Stimme dieses „Bares für Rares“-Kandidaten dagegen kennen Millionen Hörer.

Am Donnerstag war Christopher Mayer zu „Bares für Rares“ gekommen. Der 28-Jährige aus Gilching am Starnberger See in Bayern hatte das Tauf-Geschenk seines Paten dabei. Salzgefäße.

„Bares für Rares“: Silberne Salzgefäße vom Taufpaten

Die hatte seine Mutter beim Umzug gefunden. Da Christopher mit den silbernen Gefäßen jedoch nichts anfangen konnte, sollten die nun bei „Bares für Rares“ an Mann oder Frau gebracht werden.

Besonders auffällig waren jedoch nicht die silbernen Salzbehälter, sondern der lockere Sprech des 28-Jährigen. Während man manchen „Bares für Rares“-Kandidaten die Unsicherheit vor der Kamera an der Stimme bereits anmerken kann, redete Christopher locker und fröhlich daher.

„Bares für Rares“: Seine Stimme kennen Millionen

Kein Wunder, der Mann ist Profi, wie Horst Lichter schnell herausfand. Christopher Mayer hat nämlich eine tägliche Radioshow bei „Radio TOP FM“, einem bayrischen Radiosender, dessen Reichweite bei drei Millionen Hörern liegt. Dazu kommen noch rund zwei Millionen Menschen, die den Sender über Kabel empfangen können.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

die Show wird beim Sender ZDF ausgestrahlt

„Bares für Rares“ gibt es bereits seit 2013

Horst Lichter ist Moderator der Sendung

die ZDF-Show hat einen festen Pool von Experten und Händlern, die die Stücke begutachten

Die neuen Folgen mit Corona-Regeln laufen derzeit im ZDF

Die Bewerbung erfolgt online

Lichter war beeindruckt: „Ach deswegen dieses freie Sprechen. Ich habe direkt bei dem jungen Mann gemerkt, da läuft was. Das läuft sauber durch. Entspannt, nicht nervös.“

Händler-Gebote schießen in die Höhe

Entspannt war Christoph auch bei den Händlern. Diese sollten für das Salieren-Set aus dem Jahre 1913 nämlich rund 300 Euro berappen, so zumindest die Expertise.

David Suppes zahlte weit über Expertise. Foto: Screenshot ZDF

Die jedoch wurde locker überboten. 470 Euro zahlte Händler David Suppes. Na, das hat sich doch gelohnt.

Sven Deutschmanek mit irrer Verwandlung

Deutlich fitter und vor allem weniger rot am Körper zeigte sich Sven Deutschmanek kürzlich bei „Bares für Rares“, als eine Verkäuferin mit Spielzeug ankam. Welche horrende Summe der Experte beim Anblick der Ware genannt hatte, erfährst du hier >>> Nur so viel schon vorab: Der Betrag ist unglaublich!