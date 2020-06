„Bares für Rares“: Irre Aktion – Händlerin Susanne lässt Kollegen verzweifeln

Wenn sie etwas will, dann ist „Bares für Rares“-Händlerin Susanne Steiger nicht mehr aufzuhalten. Das bewies die 37-Jährige am Mittwoch bei „Bares für Rares“.

Doch von vorne. Mit einem schicken Goldarmband war Annette Turowski zu „Bares für Rares“ gekommen. Die 56-Jährige hatte das Schmuckstück von ihrer Mutter geerbt, die leider vor sechs Jahren verstorben war.

„Bares für Rares“: Goldarmband von der Mutter soll verkauft werden

Um dieses Goldarmband ging es. Foto: Screenshot ZDF

Genauso lange lag das Armband der Mutter aber auch nun schon im Safe der Tochter. Und da es dafür zu schön war und Annette von dem Wert des Armbandes lieber in England Shakespeare-Bücher kaufen wollte, sollte es bei „Bares für Rares“ unter den Hammer kommen.

Doch vor dem Verkauf hat das ZDF die Expertise gesetzt, und die sollte von Schmuckexpertin Wendela Horz vorgenommen werden. „Wir habe hier ein Gold-Armband im 585er-Gold“, erklärt die gelernte Goldschmiedin.

Armband deutlich wertvoller als gedacht

Und weiter: „Es ist sehr interessant gearbeitet. Und zwar bestehen die Glieder aus weiß- und gelbgoldenen Gliedern, die gewickelt wurden.“

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow, die im ZDF läuft

Die Show wird seit 2013 im Nachmittagsprogramm ausgestrahlt

Moderiert wird die Sendung von Horst Lichter

„Bares für Rares“ hat einen festen Pool von Experten und Händlern, die die Stücke begutachten beziehungsweise kaufen

Wegen des Coronavirus musste die Show zeitweise pausieren

Eine tolle Arbeit also, die auch durchaus toll zu bezahlen ist. So überbot Wendela mit ihrer Expertise den Wunschpreis von Annette Turowski deutlich. Statt der erhofften 400 Euro, sollte das Armband schon so 1.500 Euro bringen, schätze die Expertin.

Susanne Steiger zeigt den Männern, wie es geht

Und nun sind wir bei Susanne Steiger angelangt. Die las ihren Kollegen in der folgenden Auktion nämlich ordentlich die Leviten, bot schon als Startgebot die 1.500 Euro, während die anderen das Schmuckstück noch nicht mal gesehen hatten.

Und auch der nun einzig verbliebene Interessent, Antiquitäten-Händler Fabian Kahl stieg direkt aus, als Susanne den Preis von sich aus, noch einmal um 100 Euro anhob.

So ging das Armband zu Susanne Steiger, die ihre männlichen Kollegen erneut zur Verzweiflung trieb.