„Bares für Rares“: Bei diesem Thema wird Horst Lichter deutlich – „Blödsinn“

Horst Lichter will eine Sache nicht gelten lassen.

Wenn Horst Lichter einer ganz bestimmten Meinung ist, dann weiß der „Bares für Rares“-Moderator diese auch zu verteidigen.

Das bewies Horst Lichter auch in der „Bares für Rares“-Folge am Montag. Doch von Beginn an. Das Geschwister-Paar Celina und Benjamin Gimpel hatte sich aus der Bankenstadt Frankfurt auf die Reise zu „Bares für Rares“ gemacht.

„Bares für Rares“: Erbstück soll zu Geld gemacht werden

In der Tasche hatten die beiden ein Erbstück von der Großtante der Mutter. Doch obwohl es schon lange in Familienbesitz ist, ein wenig mehr Geld in der Tasche wäre den beiden schon lieber. Also ab zu Horst Lichter.

Das Geschwister-Paar Celina und Benjamin Gimpel hatte sich aus der Bankenstadt Frankfurt auf die Reise zu „Bares für Rares“ gemacht. Foto: Screenshot ZDF

Und natürlich auch zu Expertin Heide Rezepa-Zabel. „Wir haben eine interessante Brosche, handgearbeitet, die man auch als Anhänger tragen kann“, erklärt die Schmuckfachfrau. Und sie fand auch schnell heraus, dass das Schmuckstück Anfang der 70er-Jahre hergestellt worden sei. Anfang der 70er-Jahre? Da klingelt doch was? Richtig, so wirklich beliebt ist der Schmuck in den letzten Jahren nicht gewesen.

-----------------------

Das ist die ZDF-Sendung „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Horst Lichter ist seit Beginn der Moderator der Sendung

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

-----------------------

Bares für Rares: Plötzlich wird Horst Lichter deutlich

Doch da muss Horst Lichter vehement widersprechen. „So, 70er-Jahre-Schmuck, Brosche. Bei beidem sagt man: 'Oh 70er-Jahre sind noch nicht da und Broschen sind out. Blödsinn! 70er-Jahre sind voll im Kommen und Broschen sind fast ausverkauft.“

Um diese Brosche geht es. Foto: Screenshot ZDF

Ob Lichter damit recht hat? So ganz will Schmuckexpertin Rezepa-Zabel darauf nicht eingehen. Sie hält die Brosche jedoch für ein besonderes Stück. Drum wollen die Geschwister auch 700 Euro für die Brosche aus Weißgold haben. Deutlich zu wenig, so die Expertin. Ihre Schätzung liegt bei 1.400 Euro.

-----------------------

Mehr zu „Bares für Rares“ (ZDF):

„Bares für Rares“: Studenten verlangen Mond-Preis – „Wie kommt ihr denn darauf?“

„Bares für Rares“-Verkäufer trifft bei Horst Lichter ins Schwarze: „DAS ist genau sowas, was ich hier haben möchte“

„Bares für Rares“ (ZDF): Bei diesem Schmuckstück muss Susanne Steiger sofort handeln – und lässt ihre Kollegen alt aussehen

-----------------------

Ganz so viel wurde es leider nicht. Lediglich 1.150 Euro wollte Susanne Steiger zahlen. Doch auch damit waren die Geschwister glücklich und verkauften die Brosche.

Nicht ganz so gut lief es für einen jungen Mann, der ein Erbstück aus dem Krieg zu „Bares für Rares“ gebracht hatte.