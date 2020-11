„Bares für Rares“ (ZDF): Mann trifft Weltstar – und verkauft jetzt DIESES Unikat

In der „Bares für Rares“-Folge am Mittwoch traut Moderator Horst Lichter seinen Augen kaum. Direkt der erste Kandidat der Sendung kommt mit einem unglaublichen Sammlerstück um die Ecke.

Der 79-jährige Egon will doch tatsächlich das Geschenk eines wahren Weltstars bei „Bares für Rares“ verkaufen.

„Bares für Rares“: Mann verkauft wertvolles Programmheft

Musiklegenden laufen Horst Lichter und seinen Kollegen bei „Bares für Rares“ nur selten über den Weg. Doch Egon Markmann macht es möglich. Er möchte sich von einem signierten Programmheft von Jazz-Legende Louis Armstrong trennen.

Egon Markmann verkauft ein signiertes Programmheft von Musikstar Louis Armstrong aus dem Jahr 1959. Foto: Screenshot ZDF

Für Horst Lichter eine unvorstellbare Aktion: „Warum soll das denn jetzt weg? Menschenskinder!“ Der Weinkaufmann aus Lübeck erklärt, dass er sich sicher ist, dass es noch genug andere Menschen gebe, die sich über dieses Unikat freuen würden.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Horst Lichter ist seit Beginn der Moderator der Sendung

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

Die Anmeldung erfolgt online

„Bares für Rares“: Verkäufer hat Louis Armstrong getroffen

Doch niemand von ihnen wird dieselbe Verbindung zu diesem Papier aufbauen können wie Egon selbst. Im Gespräch mit Horst Lichter verrät er, dass er Louis Armstrong höchstpersönlich im Jahr 1959 getroffen habe.

„Ich hatte das Glück, Louis Armstrong gastronomisch zu betreuen und zwar vor einem großen Konzert, welches er in der Glocke zu Bremen gab. Als Dankeschön hat er mir ein Trinkgeld gegeben, in Höhe eines Monatsgehalts von mir. Und dann vor allem das Programmheft des Abends von ihm signiert“, erinnert sich der 79-Jährige. Wow! Was eine Geschichte.

„Bares für Rares“-Händler Jan Čížek ergattert Autogramm

Auch die Händler der ZDF-Show sind begeistert von dem Einzelstück und der spannenden Geschichte dahinter. Während Experte Detlev Kümmel das Heft auf einen Wert von 400 bis 450 Euro geschätzt hat, bieten die Händler bis zu 360 Euro für das Autogramm des Weltstars.

Für 370 Euro geht das Programmheft an Händler Jan Čížek. Foto: Screenshot ZDF

Am Ende verkauft Egon das Programmheft für 370 Euro an Jan Čížek. Und der strahlt vor Freude über diesen unglaublichen Deal: „Geil! Das lasse ich schön einrahmen.“

Für den Wahl-Kölner ist es nicht das erste Objekt eines Superstars, das sein Herz in der Trödelshow höherschlagen lässt. Bei welchem Gegenstand von Box-Legende Muhammad Ali Jan richtig ins Schwitzen kam, erfährst du hier >>>