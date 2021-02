„Bares für Rares“ (ZDF): Kandidatin bricht ab – als sie DAS vom Experten hört

Das hatte sich die „Bares für Rares“-Kandidatin sicher anders vorgestellt! Ina Heinrichs kam aus Rheinland-Pfalz in die ZDF-Trödelshow. Doch der Besuch dauerte endete vorzeitig.

Die Grundschullehrerin hat ein Gemälde mit in die ZDF-Trödelshow gebracht. „Es ist aus dem Kaminzimmer meiner Eltern“, verrät die 40-Jährige bei „Bares für Rares“. Doch weit kam sie mit dem elterlichen Bild nicht. Der Experte sagte etwas, woraufhin Ina Heinrichs die Sendung verließ.

„Bares für Rares“ (ZDF): Kandidatin verlässt Trödelshow

Schon als Horst Lichter das Stück entdeckt, runzelt er die Stirn. „Ich finde dieses Stillleben sehr unruhig, was wahrscheinlich daran liegt, dass der Spannrahmen mal nachgegeben hat, oder?“

Bares für Rares: Als Kandidatin Ina das Urteil vom Experten hört, verlässt sie die ZDF-Trödelshow. Foto: Screenshot ZDF

Experte Colmar Schulte-Goltz stimmt ihm zu. An dem Gemälde müsse jede Menge gemacht werden, so der Kunsthistoriker bei „Bares für Rares“.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

sie wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

Die Anmeldung erfolgt online

„Bares für Rares“: Umfangreiche Restaurierung notwendig

Das Gemälde stamme aus dem Jahr 1876 und ist ein Werk des deutschen Maler Ernst Albert Fischer-Cörlin, erklärt er weiter. Der Künstler habe in Berlin gelebt und „bei führenden Leuten studiert“, so der 46-Jährige. „Aber in der Zeit, in der das Bild entstand, war er ein junger Mann, 23 Jahre alt. Da ist man mit der Ausbildung noch nicht so richtig fertig und man hätte noch etwas Künstlerisches hinzugeben können.“

Bares für Rares-Experte Colmar Schulte-Goltz. Foto: Screenshot ZDF

Da der Zustand des Gemäldes auch nicht besonders gut sei, müsse es gereinigt werden, so der „Bares für Rares“-Experte. Zudem sollte der Rahmen ausgetauscht werden.

„Bares für Rares“-Kandidatin hört DAS - und verlässt Trödelshow

Ina Heinrichs wünscht sich 2000 bis 2500 Euro - ist das realistisch? Abgezogen der Restauration schätzt Colmar Schulte-Goltz den Verkaufspreis nur auf 1200 bis 1400 Euro. Zu wenig für die Grundschullehrerin, die sehr an dem Bild hängt.

„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter. Foto: ZDF und Frank Hempel

„Dafür nehmen wir es wieder mit“, ist sie sich schnell sicher. „Dafür lassen wir es selbst aufbereiten und hängen es wieder auf. Wir haben jetzt so viele schöne Informationen über den Hintergrund bekommen, sodass uns das als Geschichte hängen bleiben wird.“ (cs)