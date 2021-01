„Bares für Rares“ (ZDF): Ehepaar verkauft außergewöhnliches Möbelstück – doch das Geld wollen sie gar nicht haben

Viele „Bares für Rares“-Teilnehmer sind in der ZDF-Trödelshow um alte Erbstücke, mit denen sie selbst nichts anfangen können, zu Geld zu machen. Schließlich ist eine schöne Reise oft mehr wert als jede alte Vase.

Doch die Siegmanns haben etwas ganz anderes mit ihrem Erlös vor. Statt sich von dem Geld ein unvergessliches Erlebnis zu ermöglichen, wollen sie mit dem „Bares für Rares“-Gewinn Gutes tun.

„Bares für Rares“: Ehepaar verkauft Designer-Gartenliege

Christiane und Renko Siegmann aus Euskirchen (NRW) bringen ein außergewöhnliches Verkaufsobjekt zu „Bares für Rares“. Renkos Mutter hat einst eine Gartenliege des Designers Marcel Breuer geschenkt bekommen.

Die Siegmanns verkaufen eine Gartenliege des Designers Marcel Breuer. Foto: Screenshot ZDF

Das Möbelstück erinnert mit seinen Rädern, Ketten und verbogenem Metallgestell an eines von Breuers liebsten Hobbys, Fahrradfahren, so Experte Sven Deutschmanek. Marcel Lajos Breuer gilt als Erfinder der modernen Stahlrohrmöbel und machte sich schon in den 1920er-Jahren einen großen Namen.

„Bares für Rares“: Verkäufer wollen das gesamte Geld spenden

Im Garten der Siegmanns findet die Liege allerdings keinen Platz. Deshalb möchte das Ehepaar einen neuen Besitzer für das extravagante Möbelstück finden. Wie immer möchte Moderator Horst Lichter von seinen Kandidaten wissen, welchen Preis sie sich für das Objekt vorgestellt haben.

„Wir sind uns mit meiner Mutter einig, dass der Erlös, der heute zustande kommt, auf jeden Fall komplett für einen guten Zweck gespendet wird. Von daher ist es relativ egal“, erklärt Renko Siegmann. Über 200 Euro würden sich die Zwei schon sehr freuen.

Christiane und Renko Siegmann wollen den Erlös spenden. Foto: Screenshot ZDF

Laut Experte Sven Deutschmanek liegt der Wert der Liege sogar bei bis zu 1.000 Euro. Das wäre eine stolze Stumme, mit der man so einige wohltätige Organisationen unterstützen könnte.

Händler Markus Wildhagen kann die Gartenliege schließlich für 750 Euro ergattern. Ein Schnäppchen, denn laut Sven Deutschmanek würde diese neu etwa 2.000 Euro kosten.

Für die Siegmanns hat sich der Verkauf allemal ausgezahlt. „Die 750 Euro sind sehr schön, aber sie werden nicht bei uns bleiben. Wir werden sie spenden“, fasst Christiane Siegmann noch einmal zusammen. Eine wirklich tolle Geste!

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass sich „Bares für Rares“-Verkäufer dazu entscheiden, den Erlös ihrer Rarität mit anderen zu teilen. Auch Irene Suckfüll aus München hat ein Erbstück für den guten Zweck hergegeben.