„Bares für Rares“: Händler legen für einzigartiges Objekt zusammen

Es gibt Objekte, die lösen einfach Gefühle aus. Das kann ein ganz besonderes Motorrad sein, das man immer einmal besitzen wollte, ein Bild von einem Künstler, den man immer bewunderte, oder auch eine Jukebox, die einen an tolle Abende in der Jugend erinnert. Letzteres brachte am Mittwoch „Bares für Rares“-Kandidat Hans Overkämping ins ZDF.

Der 77-jährige Fahrlehrer aus Schermbeck hatte die Jukebox vor vielen Jahren gekauft, ist nun aber umgezogen und hat leider keinen Platz mehr für das doch recht sperrige Stück. Und so sollte sich bei „Bares für Rares“ eine Besitzerin oder ein Besitzer finden, die oder der mehr Platz für das altehrwürdige Musikgerät hat.

Musikbox bei „Bares für Rares“

Ein Plan, der durchaus funktionieren könnte. Zeigten sich doch sowohl Horst Lichter als auch Sven Deutschmanek begeistert ob der Jukebox. Doch es gab auch kleine Probleme. So waren beispielsweise die auf der Musikbox angegebenen Titel nicht mehr als Platte vorhanden. Dazu seien auch nicht alle Plätze besetzt. Fünf Stück würden fehlen, gab der Fahrlehrer offen zu. Zudem stellte Deutschmanek fest, dass sich die Stoffabdeckung der Lautsprecher gelöst habe.

Optimal war das alles also nicht. Und doch, die 700 Euro, die sich Hans Overkämping für seine Musikbox wünschte, sollten möglich sein. Der ZDF-Experte setzte sogar noch höher an: „Im perfekten Zustand würde die circa 2.500 Euro kosten, aber in deinem Zustand denke ich mal 800 bis 1.200 Euro.“

Wenn er sich da mal nicht täuschte. So zeigten sich die „Bares für Rares“-Händler zwar durchaus angetan, Daniel Meyer und Walter Lehnertz tanzten sogar zur Musik. „Zwei Dicke hinter ner Maschine“, witzelte Waldi noch. Viel ausgeben jedoch wollten sie nicht.

Waldi und Daniel bestaunen die Musikbox. Foto: Screenshot ZDF

Gerade einmal 100 Euro bot Daniel Meyer zu Beginn für die „Rock-Ola 477 Max“. „Es ist nicht so ganz sexy. Es ist ein gutes, gebrauchtes Stück, aber es ist nicht so ein Sexappeal, wo man sagt: Das muss ich haben“, erklärte der Händler seine Beweggründe.

ZDF-Händler tun sich zusammen

Ein wenig steigerte er sich jedoch noch. „Wenn hier jemand etwas Schönes anbringt, muss man ihm auch irgendwie ein Angebot machen. Bitte nehmen Sie es mir nicht übel, mein Angebot ist für dieses Objekt 300 Euro. Ich verstehe auch, wenn Sie sagen, das ist mir zu wenig, aber ich kann nicht mehr realisieren“, so Meyer. Immer noch deutlich unter der Expertise. Doch dann zeigte Waldi sein großes Herz.

„Ich tue noch einen Fuffi bei ihm dabei, dass du nicht umsonst gekommen bist“, rief der Händler aus der Eifel. Eine tolle Aktion, die der „Bares für Rares“-Kandidat zu schätzen wusste. Und so ging die Musikbox für insgesamt 350 Euro an Daniel Meyer.