„Bares für Rares“ (ZDF): Außergewöhnlicher Fund – DIESES Gemälde hängt im Museum!

Bei „Bares für Rares“ werden im ZDF immer wieder außergewöhnliche Sachen versteigert. Dieses Mal kam ein außergewöhnlicher Fund unter den Nagel.

Karin und Karl-Egon S. brachten zu „Bares für Rares“ ein Gemälde mit, das auch im Museum in Bitburg hängt. Das ältere Ehepaar hat sich entschlossen, das Familienstück zu verkaufen.

„Bares für Rares“ (ZDF): Gemälde von bekanntem deutschen Maler verkauft

Das Gemälde zeigt eine Eifel-Landschaft, genauer gesagt das Weinfelder Maar bei Daun und ist durchaus bekannt. Gemalt wurde das Bild von Fritz von Wille. Ein bekannter Maler, der von 1860 bis 1941 in Deutschland lebte.

Seine Werke genießen durchaus einen hohen Bekanntheitsgrad in Deutschland. Er galt als Spezialist für Darstellungen der Eifel.

Genau das Gemälde, was Karin und Karl-Egon S. zur Sendung von Horst Lichter mitgebracht haben, hängt auch im Museum in Bitburg und hing sogar in der Kunsthalle in Düsseldorf. Allerdings ist das Museumstück deutlich größer.

Eine billige Reproduktion ist das Werk im Besitz von dem älteren Ehepaar jedoch trotzdem nicht. Der Maler Fritz von Wille hat seine Motive mehrfach produziert, um so Geld zu verdienen.

Schönes Taschengeld für Karin und Karl-Egon

Da das Werk noch in einem Top-Zustand ist, schätzt der Kunstexperte den Wert auf 3.000 bis 3.500 Euro ein. Damit hätten Karin und Karl-Egon S. nicht gerechnet.

Bei den Käufern wird der Wert jedoch auf seiner Häufigkeit ein wenig geringer geschätzt. Trotzdem bekommen die zwei von einem der Händler 1.500 Euro, ein schönes Taschengeld für die beiden. (fs)