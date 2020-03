„Bares für Rares“: Händler geht am Strand spazieren – dann macht er schockierenden Fund

Man kennt ihn vor allem aus der Sendung „Bares für Rares“. Seit 2013 ist Fabian Kahl Thüringer fester Bestandteil der Trödel-Show im ZDF, bietet als Händler um so manch begehrte Antiquität.

In den Sozialen Netzwerken zeigt sich der „Bares für Rares“-Händler gerne auch privat, lässt die Zuschauer von „Bares für Rares“ an seinem Leben teilhaben. So auch diese Woche. Freudig berichtet Kahl von seiner Reise durch Namibia. Doch dort lief nicht alles glatt...

Händler Fabian Kahl (in der Mitte) bei „Bares für Rares“. Foto: Screenshot ZDF

Auf Facebook schreibt der beliebte Antiquitäten-Händler: „Eine wahnsinnig schöne und eindrucksvolle Reise durch Namibia neigt sich ihrem Ende entgegen. Ich bin ganz wehmütig darüber, dieses Land, welches mit seinen Landschaften und Menschen immer wieder aufs Neue zu Tränen rührt vor Glück und überschwellenden Gefühlen, verlassen zu müssen.“

Wie das Online-Portal „Tag24“ berichtet, machte Kahl in Namibia aber auch eine schreckliche Entdeckung. Als er am Strand spazieren ging, fiel ihm eine Robbe auf - doch die war leider schon tot. Zu dem Zeitpunkt befanden sich laut Kahl mehrere Menschen an dem Badestrand. Woran das Tier, das noch sehr jung gewesen sein soll, gestorben war, ist nicht bekannt.

In Deutschland, berichtet Kahl, wartet bereits das „Bares für Rares“-Team auf ihn. Bald startet eine neue Drehwoche.

Das ist „Bares für Rares“:

Bares für Rares“ wird im ZDF ausgestrahlt

Die Trödelshow gibt es seit 2013

Horst Lichter moderiert die TV-Show

Sie gilt als die erfolgreichste Sendung im Nachmittagsprogramm des ZDF

Das ist Händler Fabian Kahl

Der 28-Jährige ist in Thüringen geboren, sein Vater ist Münz- und Antiquitätenhändler. Seine Eltern erstanden im Jahr 2000 das Schloss Brandenstein im thüringischen Ranis und sanierten es von Grund auf.

Schon früh lernte Fabian Kahl die Trödelmärkte in der Bundesrepublik kennnen. Bereits mit 17 Jahren leitete er, mit Unterstützung der Eltern, ein Antiquitätengeschäft am Kurfürstendamm in Berlin. (bs)