„Bares für Rares”: Mann verkauft alte Brettspiele – unglaublich, wie viel ihm Wolfgang Pauritsch dafür zahlt

Diese Spiele sind ein echter Hingucker. Da werden selbst die „Bares für Rares”-Händler sofort schwach – doch es gibt einen Haken.

Die Stars der ZDF-Trödelshow sind hin- und hergerissen. Sind diese Sammlerstücke etwa zu speziell für „Bares für Rares”? Wolfgang Pauritsch muss am Ende tief in den Geldbeutel greifen.

„Bares für Rares”-Händler Wolfgang Pauritsch greift wieder einmal tief in den Geldbeutel. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares”: Horst Lichter ist baff – „Ach du heiliges Kanonenrohr!“

Wow! „Bares für Rares”-Kandidat Stephan Lich hat etwas ganz Besonderes dabei. Der Immobilienverwalter aus Darmstadt möchte zwei Kunstspiele aus den 90er-Jahren, die ihm sein Bekannter mitgegeben hat, veräußern. Es besteht aus 1.000 handgefertigten Einzelteilen, selbst die Abbildungen in den Kisten sind handgemalt. „Ach du heiliges Kanonenrohr!“, staunt Moderator Horst Lichter, als er die edlen Truhen vor sich entdeckt.

Und auch Experte Sven Deutschmanek betont: „Die waren richtig, richtig, richtig teuer.“ Doch genau das sei angeblich der Haken.

„Bares für Rares”: Sind diese Brettspiele etwa zu extravagant für die ZDF-Stars?

Während sich Verkäufer Stephan 2.000 Euro für beide Spiele wünscht, erklärt Sven Deutschmanek, dass es nur wenige Sammler gebe, die so viel Geld für die außergewöhnlichen Werke des Designers Thomas Fackler ausgeben würden. Deshalb schätzt er den realistischen Verkaufswert auf bis zu 1.600 Euro.

Den Wert dieser zwei Kunstspiele schätzt der Experte auf bis zu 1.600 Euro. Foto: Screenshot ZDF

Im Händlerraum wird es nicht gerade einfacher für Stephan. Die Händler sind sichtlich beeindruckt, doch wissen offenbar nicht allzu viel mit den hochwertigen Gesellschaftsspielen anzufangen. „Ich finde das wunderschön, aber ich kann nichts mit dem Spielthema anfangen. Wenn es Schach wäre, wäre ich bei dieser Verarbeitung sofort dabei, aber zu diesem Thema habe ich nicht den Zugang“, gesteht Lisa Nüdling.

Wolfgang Pauritsch eröffnet schließlich die Runde mit einem Gebot von 400 Euro, kurz darauf scheint das Bietergefecht bei 500 Euro zu stagnieren. Doch das reicht dem Verkäufer noch lange nicht.

Er hält an einem vierstelligen Betrag fest, doch so viel möchte Pauritsch nicht für die Spiele ausgeben. Am Ende einigen sich die Männer auf 900 Euro. Eine ordentliche Summe für zwei Brettspiele.

„Bares für Rares“ kannst du montags bis freitags um 15.05 Uhr im ZDF oder ab 9 Uhr in der Mediathek sehen.

