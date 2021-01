„Bares für Rares“: Keine Trödelshow am Donnerstag – Fans außer sich: „Typisch ZDF!“

Miese Überraschung für alle ZDF-Zuschauer, die sich auf ihre tägliche Dosis „Bares für Rares“ gefreut haben.

Denn das ZDF hat die beliebte Trödelshow mit Moderator Horst Lichter am Donnerstag aus dem Programm geschmissen. Biathlon statt „Bares für Rares“ heißt es stattdessen.

„Bares für Rares“ (ZDF): Damen-Biathlon statt Trödelshow

So überträgt das ZDF am Donnerstagnachmittag (21. Januar 2021) den Biathlon-Weltcup der Damen aus Antholz in Italien. Das 15-Kilometer-Einzelrennen der Frauen findet dabei zwischen 14.05 Uhr und 16 Uhr statt, fällt damit genau in die Sendezeit von „Bares für Rares“.

-----------------------------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird die Show von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

Die Anmeldung für die Show erfolgt online Wegen Corona wurden die neuen Folgen unter hohen Sicherheitsvorkehrungen gedreht

-----------------------------------------

Doch so ganz müssen die Fans nicht auf ihre liebste Trödelshow verzichten. So zeigt der ZDF-Spartenkanal „ZDF neo“ um 18.30 Uhr und um 19.20 Uhr jeweils eine alte Folge „Bares für Rares“.

„Bares für Rares“ fällt am Donnerstag aus. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“: Diese Wiederholungen zeigt 'ZDF neo'

Um 18.30 Uhr kommt die Folge vom Mittwochnachmittag, um 19.20 Uhr die vom 17. Januar 2019.

-----------------------------------------

-----------------------------------------

Begeistert sind die Fans von Bares für Rares allemal nicht. Sie lassen ihren Unmut auf der Facebookseite der Kultshow aus.

Wer braucht den ZDF Biathlon-Weltcup, dann lieber 'Bares für Rares' ist interessanter

Typisch ZDF! Jedesmal wenn 'Bares für Rares' so interessant ist muss man gleich wieder Sport machen

Oh nein

Da gibt es zig Sportsender! Warum bringen die dann in ARD und ZDF auch noch Sport?

Statt „Bares für Rares“ gibt's am Donnerstag Biathlon. Foto: imago images / Harald Deubert

Zuletzt geschah bei „Bares für Rares“ etwas, mit dem man so nicht gerechnet hatte. Normalerweise sollen die Verkäufer in der Show ihre Schätze ja an die „Bares für Rares“-Händler um Walter 'Waldi' Lehnertz und Susanne Steiger verkaufen.

Ein anderer Teilnehmer der Trödelshow hat hingegen verraten, wann und wo man die besten Schnäppchen auf dem Flohmarkt machen kann. Seine Tipps kannst du hier nachlesen.