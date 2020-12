„Bares für Rares“ (ZDF): Horst Lichter schickt IHN gleich wieder nach Hause! Das ist der Grund

Das war wohl nichts! Bittere Pleite bei „Bares für Rares“!

Kandidat Peter Selle aus Hamburg hatte sich bei seinem Besuch in der Trödelshow einiges erhofft. Und zunächst fängt es auch gut an: Horst Lichter, Moderator der ZDF-Show „Bares für Rares“, ist in der Folge regelrecht begeistert, als er den Kandidaten erblickt.

Das Problem: Die Begeisterung bezieht sich nicht auf das mitgebrachte Stück.

„Bares für Rares“: Horst Lichter ist sprachlos, als er Kandidat Peter sieht

Als Peter Selle ins Kölner Walzwerk kommt, kann „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter gar nicht anders, als ihn anzustarren. „Oh ein sehr gut aussehender Herr! Darf man ja auch mal als Mann sagen. Respekt: Größe, Aussehen, Haare, Frisur, Zähne – mein lieber Herr Gesangsverein!“ Der potenzielle Verkäufer ist ganz verlegen – und plötzlich heilfroh, als es endlich um sein Produkt geht, das er dabei hat.

Ein Bild auf Holz von Liebigs Fleischextrakt. Der deutsche Chemiker Justus von Liebig entwickelte 1840 einen Fleischtrank und wurde damit berühmt. Das Werbebild dazu hat Peter Selle 2017 von seinem verstorbenen Vater geerbt. Der wiederum hatte es von einem Flohmarkt.

Bares für Rares: Dieses Bild soll unter den Hammer. Doch daraus wird nichts. Foto: ZDF Screenshot

Hoffnung keimt im „Bares für Rares“-Teilnehmer auf, dass das Bild wertvoll sein könnte. Immerhin ist es von Hand gemalt und ein Sammlerstück.

Bares für Rares: Kandidat Peter hat ein Bild dabei. Foto: ZDF Screenshot

Mehr aber auch nicht, wie ZDF-Experte Detlev Kümmel mit Bedauern feststellen muss. Er erkennt sofort: Es ist eine Reproduktion und könnte in den 80ern entstanden sein, aber genauso gut auch erst gestern.

„Das bringt vielleicht 89, 90 Euro, aber das kannst du nicht zu den Händlern geben“, entscheidet Kümmel. Horst Lichter gibt ihm recht: „Ich darf dir keine Karte geben dafür.“

Dumm gelaufen, aber bei „Bares für Rares“ geht es um Antike, um Raritäten und außergewöhnliche Produkte. Eine Reproduktion gehört nicht dazu. Auch nicht, wenn der Kandidat so hübsch wie Peter ist.

