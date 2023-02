„Bares für Rares“: Elke Velten-Tönnies bietet Händler unter den Tisch – prompt ist einer von ihnen eingeschnappt

Ab und zu kommt es schonmal dazu, dass sich gleich mehrere Händler bei „Bares für Rares“ in dasselbe Objekt verlieben. Dann heißt es: Wer mehr Geld bietet, darf sich am Ende stolzer Besitzer der jeweiligen Rarität nennen. Ganz zur Freude der Kandidaten können sich die Diskussionen der Händler ordentlich hochschaukeln. So auch in der Folge vom 31. Januar, wo seltene Ohrringe im Visier der Händler sind.

Andre Wessendorf aus Osnabrück kommt mit hochkarätigem Schmuck zu „Bares für Rares“. Im wahrsten Sinne. Denn das Objekt des 62-Jährigen ist mit echten Diamanten und Rubinen versetzt. Die Ohrringe seiner Großmutter sorgen bei Horst Lichter und Expertin Wendela Horz schonmal für Begeisterung.

„Bares für Rares“: Kandidat wird bei Expertise enttäuscht

Bei solchen hochwertigen Materialien ist es klar, dass Andre Wessendorf auch mit hohen Erwartungen in die Expertise geht. Insgesamt 3.000 Euro möchte er für die Ohrstecker bekommen. Nachdem Wendela Horz das Schmuckstück ordentlich inspiziert hat, wird aber schnell klar: Die Edelsteine sind fast alle beschädigt.

Noch während die Expertin erklärt, sieht man dem Kandidaten an, dass er sich von seinem Wunschpreis verabschiedet. Als Wendela Horz das Schmuckstück dann auf 2.200 bis 2.500 Euro dotiert, gibt der 62-Jährige sich dann aber doch noch einen Ruck und nimmt die Händlerkarte an.

Der Kandidat möchte bei „Bares für Rares“ diese Ohrringe verkaufen. (Screenshot ZDF) Foto: ZDF

„Bares für Rares“: Juwelierin Elke Velten-Tönnies ist schockverliebt

Als die Händler einen ersten Blick auf die Ohrringe werfen, wird schnell klar, dass vor allem Elke Velten-Tönnies ein Auge auf sie geworfen hat. Schließlich handelt die 70-Jährige genau mit solchen Raritäten. Doch auch andere Händler bieten mit. Und so kommt es, dass die Juwelierin sich schnell ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit ihrem Kollegen Wolfgang Pauritsch liefert.

Ganz zum Leid von Thorden Schlößner, der sich von diesem Zweikampf anscheinend ausgeschlossen fühlt. Denn als Elke bei mittlerweile 2.000 Euro angekommen ist, sagt er eingeschnappt: „Das hat sich erledigt. Nein! Die Gebote, die die zwei da sagen. Ich kam nicht dazu, alles gut.“ Letztendlich kann die Händlerin ihn dann doch zu einem Gebot bewegen, welches sie aber direkt übertrumpft. „Also, ich glaube, die Elke macht sich einen Spaß mit uns. Die weiß, wie sie uns hier richtig platt macht“, scherzt Wolfgang Pauritsch.

Letztendlich wandern die Ohrringe zur Juwelierin und insgesamt 2.400 Euro in die Brieftasche des Kandidaten.

Die neusten Folgen siehst du tagtäglich ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab auch schon in der Mediathek.