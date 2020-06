„Bares für Rares“ (ZDF): Mann will Figur verkaufen – als Horst Lichter den Wunschpreis hört, fällt er vom Glauben ab

Oft ist Horst Lichter nicht sprachlos. Der Moderator von „Bares für Rares“ im ZDF hat immer einen Spruch auf Lager. Doch als ihm ein Verkäufer seine Wunschsumme mitteilte, wusste der 58-Jährige nicht mehr, was er sagen soll.

Hans-Jürgen Löw hat eine Bronze-Figur mit zu „Bares für Rares“ im ZDF gebracht. Schon zu Beginn ist er sich sicher: Weil das Objekt einen Druckfehler im Stempel hat, kann er ordentlich Geld abräumen in der Trödelshow.

„Bares für Rares“ im ZDF: Mann verkauft „Kampf der Natur“

Die Figur ist äußerst speziell, Horst Lichter nennt sie „Kampf der Natur“. „Ein großer Adler kämpft gegen einen Geier um einen gerissenen Gamsbock“, schildert der „Bares für Rares“-Moderator die Szene.

Diese Figur soll verkauft werden. Foto: Screenshot ZDF

Das Kunstwerk stammt vom bekannten Bildhauer Christoph Fratin. „Diese Figur ist sehr berühmt“, erklärt Experte Albert Maier. Sie stehe am Babelsberger Schloss in Potsdam, wo sie 1839 errichtet worden war, wenn auch bedeutend größer. Doch nicht nur die Figur, auch der Künstler ist berühmt. Maier: „Seine Werke sind in fast allen Museen auf der Welt. Er ist ein international bekannter Künstler.“

Horst Lichter: „Du haust mich vom Sockel“

Hans-Jürgen Löw weiß das - er hat ausgiebig recherchiert, bevor er sich auf den Weg ins Pulheimer Walzwerk machte. Deshalb hat er auch einen hohen Betrag im Kopf. „Mindestens 2000 Euro“, will der Unternehmer aus Frankfurt für die Figur haben.

Verkäufer enttäuscht

Als Horst Lichter das hört, fällt er vom Glauben ab. „2000 Euro?“, fragt er ungläubig. „Da haust du mich jetzt aber vom Sockel.“

Auch Albert Maier hat keine guten Nachrichten für den Verkäufer. Die Figur und der Künstler seien zwar berühmt, doch nicht selten. Er geht davon aus, dass Hans-Jürgen Löw nicht mehr als 1200 Euro bekommen wird. Das ist dem 73-Jährigen zu wenig. Er nimmt die Figur wieder mit nach Hause. (cs)