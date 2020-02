„Bares für Rares“: Als Horst Lichter DAS hört, blutet sein Herz – „Das ist wirklich...“

Man kann „Bares für Rares“-Urgestein Horst Lichter die Trauer wahrlich ansehen. Der Blick leicht gesenkt, die Stimme leise. „Es ist schade, das ist wirklich schade“, sagt Lichter in Richtung Verkäuferin Heide D'Andrea gewandt.

Doch was war passiert? Was hat den „Bares für Rares“-Moderator so traurig gemacht? Es war die Geschichte von Heide D'Andrea und ihrem Vater Walter Böpple aus Filderstadt in Baden-Württemberg.

„Bares für Rares“: Horst Lichter tieftraurig, weil...

Die beiden waren mit einem alten Flugzeug-Modell zu „Bares für Rares“ gekommen. „Ich habe jetzt gerade keine weitere Verwendung und in meiner Familie ist kein Interesse“, so Böpple.

Dieses Flugzeug-Modell sollte bei „Bares für Rares“ verkauft werden. Foto: Screenshot ZDF

Ein Umstand, der Horst Lichter gar nicht gefällt. Schließlich müsse man ein solches Modell in Ehren halten. Da die Enkel jedoch absolut gar kein Interesse an der „Ju-Air“ hatten, soll es nun verkauft werden. Lichter: „Das ist wirklich schade, gerade wenn man so ein Hobby hat, wo man denkt: 'Menschenskinder, das müsste denen doch auch Freude machen.' Aber so verändert sich alles mit den Generationen.“

Modell ist komplett neu

Für die einen Pech, für die anderen Glück. Schließlich ist das Modell unbespielt, quasi neu also. Ein Schatz für Modellsammler. Gerade weil das Modell auch noch von der berühmten Firma „Märklin“ gebaut wurde.

Und der Preis sollte auch stimmen. Rund 300 Euro könne man das für Modell schon bekommen, so Experte Sven Deutschmanek. So viel sollte am Ende nicht werden. Doch immerhin konnte das Vater/Tochter-Duo 220 Euro mit nach Hause nehmen.