„Bares für Rares“ (ZDF): Mann will Globus verkaufen – doch DIESES Detail verwirrt

Oftmals sind es Erbstücke, die bei „Bares für Rares“ (ZDF) den Besitzer wechseln.

Denn häufig können die Verkäufer mit den Dingen, die sie von Verwandten oder Freunden bekommen haben, nichts (mehr) anfangen. Aus diesem Grund ist auch Bernd „Kuki“ Kukat zu „Bares für Rares“ (ZDF) gekommen. Er möchte einen Globus verkaufen, den er 1955 von seinem Opa vererbt bekommen hat.

„Bares für Rares“ (ZDF): Globus gibt Rätsel auf

Horst Lichter ist begeistert, dass der 78-Jährige einen Globus zu „Bares für Rares“ mitgebracht hat. „Die faszinieren mich deswegen, weil man kann das Alter sehr gut bestimmen an den Landesgrenzen und Ähnlichem“, so der Moderator.

Experte Detlev Kümmel stimmt zu - zunächst. Doch dann erklärt er: „Dieser Globus gibt ein paar Rätsel auf.“ Das lässt Horst Lichter und Kuki aufhorchen.

Es gebe drei Anhaltspunkte, um das Alter des Globus zu bestimmen. „In Europa haben wir Jugoslawien“, so der Experte. „Jugoslawien wurde 1929 erst so genannt. Alles, was davor ist, kann somit nicht sein.“ In Afrika grenzt Italienisch-Somalia die Zeitspanne weiter ein, das Land gab es nur bis 1936. „Wir befinden uns jetzt also zwischen 1929 und 1936“, so der Experte.

Kuki will seinen Globus verkaufen. Foto: Screenshot ZDF

Doch dann DAS! So einfach ist es nämlich nicht, wie Detlev Kümmel erzählt. Denn auf der Karte taucht auch Deutsch-Südostafrika auf - die ehemalige Kolonie gibt es bereits seit dem Ersten Weltkrieg nicht mehr. Verwirrung pur. Was hat es damit nur auf sich?

Globus wurde überarbeitet, aber ...

Der Experte klärt auf: „Diese Karte ist überarbeitet worden - aber nicht genau. Ein paar alte Kartenflecken hat man unbearbeitet gelassen. Es ist zwar aktualisiert worden, aber nicht bis ins Detail.“

Weil der Zustand sehr gut ist, der Globus aber günstig produziert wurde, geht Detlev davon aus, dass Kuki 180 bis 200 Euro dafür bekommt. Damit wäre der Verkäufer zufrieden, erwartete er sich 120 Euro von den Händlern.

Und da hat Detlev nicht zu viel versprochen. 330 Euro gehen am Ende über den Tisch. (cs)