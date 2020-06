„Bares für Rares“ (ZDF): Verkäufer verblüfft DAMIT – Experte fassunglos: „Können wir nicht machen“

„Oh, da kommt was Wertvolles“, freut sich Horst Lichter, als Horst Henry Schmitt die Räume von „Bares für Rares“ (ZDF) im Pulheimer Walzwerk betritt.

„Es ist ein zeitgeschichtliches Dokument der Musikgeschichte“, erklärt Horst Henry Schmitt. Kurz: eine Schallplatte. Sie stammt aus dem Jahr 1913 und soll bei „Bares für Rares“ nun den Besitzer wechseln.

„Bares für Rares“ (ZDF): Mann verkauft Schallplatte

Horst Henry Schmitt kaufte die Schallplatte vor 20 Jahren, um seine Sammlung zu erweitern. Auf der Hülle zu sehen: Kaiser Wilhelm II., anlässlich seines 25-jährigen Dienstjubiläums. Auch auf die Vinyl-Platte ist das Profil des preußischen Kaisers gepresst. Das Lied auf der Platte stammt von Elisabeth Boehm van Endert, ein „Weltstar“, wie Albert Maier erklärt.

Foto: Screenshot ZDF

Der Experte weiter: „Diese Platte gibt es 35 Mal. Insgesamt gab es neun Interpreten, die diese Platte bespielt haben. Von den Jubiläumsschallplatten gibt es circa 300.“

„Das ist ja unglaublich“, findet „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter. Auch Mauer ist begeistert: „Es ist einmalig, dass das ganze Set erhalten ist“, auch wenn die Platte bereits benutzt worden sei.

Verkäufer verblüfft mit diesem Wunschpreis

So weit, so gut. Nun die interessanteste Frage: Wie hoch ist der Wunschpreis? „Ich hab so einen mathematischen Wunsch - aber nicht erschrecken. 10.000 Euro“, erklärt Horst Henry Schmitt.

Horst Lichter: Alter!

Albert Maier: Können wir nicht machen

Den hohen Wunschpreis erklärt der Verkäufer so: „Letztes Jahr wurde eine Schallplatte dieses Types versteigert. Der Qualitätszustand war fünf Prozent auf einer Skala von 0 bis 100. Dafür wurden 700 Euro bezahlt.“ Seine Platte habe er bei 75 bis 80 Prozent eingeschätzt - macht hochgerechnet 10.000 Euro.

Experte: „Das passt nun überhaupt nicht“

„Das passt nun überhaupt nicht“, macht der Experte deutlich. „Diese Platte taucht immer wieder auf. Ich denke, man müsste zwischen 700 und 800 Euro bekommen.“

Horst Henry Schmitt sammelt Schallplatten. Foto: Screenshot ZDF

Für diese Summe nimmt Horst Henry Schmitt die Jubiläumsausgabe lieber wieder mit nach Hause. (cs)