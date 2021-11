„Bares für Rares“: ZDF macht es offiziell – DIESE besonderen Gäste sind schon bald in der Sendung zu sehen

Große Überraschung für alle Liebhaber der ZDF-Sendung „Bares für Rares“! In der Show sind schon sehr bald ganz besondere Gäste zu sehen.

Egal ob kuriose Kleinigkeiten oder sagenhafte Schätze: Bei „Bares für Rares“ kommen allerlei Dinge unter den Hammer. Normalerweise sind die Verkäufer eher weniger prominent. Doch für zwei Sonder-Sendungen macht das ZDF jetzt eine Ausnahme.

Moderiert „Bares für Rares“ auf ZDF: Horst Lichter. Foto: IMAGO / Horst Galuschka

„Bares für Rares“: Besondere Gäste in ZDF-Sendung zu sehen

Am 24. November ab 20:15 Uhr begrüßt Horst Lichter in „Bares für Rares – Deutschlands größte Trödel-Show“ auf Schloss Drachenburg Moderatorin Anne Gesthuysen und Journalist Frank Plasberg. Die beiden bieten ein leuchtendes Objekt aus Plasbergs Sammlung an. Dieses steht seit dem Umzug des Ehepaars lediglich im Keller herum.

Doch im Dezember gibt es noch einen weiteren Überraschungsgast: Cathy Hummels wird am 22. Dezember (ebenfalls 20:15 Uhr) bei Horst Lichter zu Gast sein! Die Influencerin kommt zusammen mit einer Freundin. Das verkündete das ZDF in einer Pressemitteilung. Gemeinsam bieten sie ein „außergewöhnliches asiatisches“ Objekt an.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Sind sich beide Seiten einig, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

Ausgestrahlt wird die Sendung täglich von 15.00 bis 16.00 Uhr im ZDF – Zuschauer können die Sendung auch in der Mediathek gucken

Im Laufe der Show wurde bereits mehrfach spekuliert, ob einige Angebote womöglich fake sind

„Bares für Rares“ (ZDF): Cathy Hummels kommt mit einer Freundin

In der Weihnachts-Ausgabe mit am Start sind Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel und die Experten Albert Maier, Sven Deutschmanek, Colmar Schulte-Goltz und Detlev Kümmel sowie die Händlerinnen Susanne Steiger und Dr. Elisabeth „Lisa“ Nüdling und die Händler Wolfgang Pauritsch, Walter „Waldi“ Lehnertz, Fabian Kahl und Daniel Meyer.

Man darf gespannt sein, ob die Promis ihre Objekte unter den Hammer bekommen… (cf)