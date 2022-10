„Bares für Rares“-Kandidat verkauft aus traurigem Grund – Horst Lichter ist schockiert: „Ach du Scheiße“

Bei „Bares für Rares“ stehen ab und zu nicht nur die Antiquitäten im Mittelpunkt. Es sind die Geschichten der Menschen hinter den Gegenständen, die berühren. So auch bei diesem Paar aus Hennef.

Horst Lichter ist bei „Bares für Rares“ kaum wegzudenken. Der emphatische Moderator ist in der Sendung für die Kommunikation zwischen Kandidaten und Experten verantwortlich. Neben kleinen Scherzchen macht der 60-Jährige aber vor allem eins gerne: Quatschen. Bei Familie Schneider aus Hennef hat er besonders viel Fragebedarf.

„Bares für Rares“: Kandidat will sein Fahrrad verkaufen – der Grund ist traurig

Irmgard und Rolf Schneider kommen mit einem alten Rennrad in die beliebte Trödelshow. Nachdem dieses intensiv von Experte Sven Deutschmanek unter die Lupe genommen wurde, begrüßt Horst Lichter das Paar aus Hennef am Tresen. Und gleich kommt er auch in Plauderlaune. Nach einer kleinen Vorstellungsrunde möchte der Moderator gerne wissen, wieso Rolf und Irmgard das Fahrrad denn verkaufen wollen. Er selber findet es so schön, dass er es sich selber an die Wand hängen würde. Doch mit dieser traurigen Antwort hat keiner gerechnet.

Rolf Schneider ist leidenschaftlicher Rennradfahrer. Doch er wird seinem Hobby wohl nie wieder nachgehen können, wie er erzählt: „Ich habe einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Es geht leider nicht mehr“. Horst Lichter zeigt sich daraufhin sehr betroffen: „Ach du Scheiße. Es ist dann aber noch schmerzhafter, dass man dann nicht mehr fahren kann, weil wenn ich das Rennrad so angucke, war das eine ganz große Leidenschaft von dir“.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Die Anmeldung erfolgt online

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Zu denen gehören unter anderem Daniel Meyer, Fabian Kahl oder Susanne Steiger

Fake-Vorwürfe wurden immer wieder dementiert

Moderator Horst Lichter ist schockiert. Mit dieser Antwort von Kandidat Rolf hat er nicht gerechnet. (Archivfoto) Foto: ZDF

„Bares für Rares“: Kandidat hat Rennrad vor dem Schrottplatz gerettet

Die Leidenschaft von Rolf Schneider ist so groß, dass sie weit über die Rennstrecke hinaus ragt. So erzählt er, dass das Rennrad beinah verschrottet werden sollte. Doch er habe es gerettet: „Das war in einem so desolaten Zustand. Derjenige, der mir das geschenkt hat, wollte es wegschmeißen. Dann habe ich es auseinandergenommen und restauriert. Und siehe da: Das ist dabei rausgekommen“.

Immerhin schätzt der Experte das gute Stück auf 1.000-1.400 Euro. Weitaus mehr, als sich Familie Schneider mit ihren 800 Euro erwartet hätten. Was das Paar am Ende für das Rennrad bekommt oder ob sie es wieder mitnehmen, siehst du am Sonntag im ZDF um 15.15 Uhr. Ansonsten gibt es die Folge jederzeit abrufbar in der Mediathek.

Mehr zu „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“: Händler Waldi fliegt einfach raus! „Was waren die zickig“

„Bares für Rares“: Händler kann über Wunschpreis für Kunstwerk nur den Kopf schütteln – „Geht gar nicht“

„Bares für Rares“-Experte ist ganz aus dem Häuschen, als er DAS sieht

Neulich erhob eine Kandidatin von „Bares für Rares“ schwere Vorwürfe. Was da los war, erfährst du hier.