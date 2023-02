„Bares für Rares“-Händler Julian entlockt Kollegen intimes Detail – „Ich hab es ganz nötig“

Er gilt als einer der beliebtesten „Bares für Rares“-Händler: Julian Schmitz-Avila steht seit der sechsten Staffel neben seinen Kollegen und bietet mit ihnen um die Wette. Der Kunst-und Antiquitätenhändler ist aber auch in den sozialen Netzwerken sehr aktiv. So meldet er sich am Mittwoch (22. Februar 2023) bei seinen Followern und kündigt ein großes Vorhaben an.

„Bares für Rares“-Händler Julian Schmitz-Avila filmt sich während der Dreharbeiten zur berühmten ZDF-Trödelshow. Gemeinsam mit Kult-Händler Walter „Waldi“ Lehnertz steht er im Händlerraum und hat eine ganz besondere Frage an seinen geschätzten Kollegen.

„Bares für Rares“-Händler Julian will fasten

Nach den Karnevalstagen beginnt ja bekanntlich die Fastenzeit. Von Aschermittwoch bis Ostern ist es üblich, auf etwas zu verzichten, was man liebgewonnen hat. Julian Schmitz-Avila hat da eine ganze Palette im Angebot, wie er in seiner Instagram-Story erzählt.

„Heute ist Aschermittwoch. Das heißt, für mich beginnt die Fastenzeit. Ich möchte vielen ans Herz legen, mitzumachen. Das heißt, 40 Tage Verzicht üben auf etwas, was einem lieb geworden ist. In meinem Fall ist es Fleisch, Zucker, Alkohol und Zigaretten. Ich weiß, das ich nicht alles einhalten werde, aber durchhalten ist die Parole.“

„Bares für Rares“-Händler Waldi plappert sein Gewicht aus

Während der gebürtige Bonner so vor sich hin erzählt, hört man im Hintergrund die unverkennbar laute Stimme von Waldi. Daher schwenkt Julian Schmitz-Avila kurzerhand zum Kult-Händler rüber und fragt ihn prompt, ob auch er mit ihm fastet.

Seine Antwort spricht dabei Bände, als er ausplaudert, was er auf die Waage bringt: „Ich hab es ganz nötig. Ich bin wieder bei 122 Kilo. Da müssen wieder zehn Kilo runter.“ Ob es dem 56-Jährigen gelingt, werden die nächsten Wochen wohl zeigen.

Am 23. und 24. Februar 2023 zeigt das ZDF keine neuen Folgen von „Bares für Rares“. Ältere Folgen können aber jederzeit in der Mediathek abgerufen werden.