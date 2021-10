„Bares für Rares“ (ZDF): Frau verkauft Erbstück – Händler sind begeistert: „Sowas sieht man nicht alle Tage“

Man könnte meinen, dass die „Bares für Rares“-Händler schon alles gesehen haben, was die deutschen Trödelmärkte so hergeben. Umso mehr überrascht dann dieser Moment in der ZDF-Show.

Als eine Frau sich von einem Erbstück ihrer Schwiegermutter trennen möchte, können sich die „Bares für Rares“-Stars kaum noch halten. Diese Kette will am liebsten jeder von ihnen ergattern!

Ein altes Familien-Schmuckstück löst ein irres Bietergefecht unter den „Bares für Rares“-Händlern aus. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“ (ZDF): Paar will 100 Jahre alte Kette an die Händler bringen

Zugegeben, so mancher „Bares für Rares“-Zuschauer hält es vielleicht für eine fiese Spitze, wenn man das Erbstück der verstorbenen Schwiegermutter zu Geld machen will, doch Carola Laatsch und Michael Trierweiler haben Großes vor. Das Schmuckstück soll Michaels Mutter bereits von ihrer eigenen Mama vererbt bekommen haben. Nun geht das Prachtexemplar in den Besitz ihres Sohnes über, aber weder er selbst noch seine Partnerin können etwas mit der Kette aus den 1920er-Jahren anfangen.

Stattdessen will das Paar aus Hagen mit dem Erlös sein Wohnmobil aufbessern und sich eine unvergessliche Reise ermöglichen. Und das gibt die Kette von Michaels Mutter tatsächlich her. Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel schätzt den Wert auf bis zu 1.200 Euro.

Da strahlen Carola und Michael. Denn: Ihr Wunschpreis liegt zunächst bei 1.000 Euro. Aber was halten die Händler von der Kette mit den Aquamarinanhängern?

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Die Anmeldung erfolgt online

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Zu denen gehören unter anderem Daniel Meyer, Fabian Kahl oder Susanne Steiger

„Bares für Rares“: Händler sind Feuer und Flamme – „Das ist total gesuchter Schmuck“

Kurz nachdem Carola und Michale vor die Händler treten, platzt es bereits aus Fabian Kahl: „Sowas sieht man nicht alle Tage, muss man sagen. Sehr hübsch.“ Die Kette besteht nicht nur aus edlen tropfenförmigen Anhängern, sondern auch noch aus Platin, Diamanten und echten Perlen. Ein wahrer Hingucker, den sich die Händler der ZDF-Trödelshow nicht entgehen lassen wollen.

Für diese Kette zahlt Elke Velten 1.400 Euro. Foto: Screenshot ZDF

Waldi eröffnet die Runde mit einem Gebot von 150 Euro. Innerhalb weniger Sekunden schaukeln sich die Händler gegenseitig in die Höhe, bis Elke Velten schließlich mit 1.400 Euro den Deal abschließt.

Fabian Kahl versichert ihr daraufhin: „Das ist total gesuchter Schmuck und ich bin mir sicher, dass er weggeht.“

„Bares für Rares“ kannst du montags bis freitags um 15.05 Uhr im ZDF oder ab 9 Uhr in der Mediathek sehen.

„Wie kommt man denn auf so eine kranke Idee?“ Als Horst Lichter DAS sieht, ist er völlig verblüfft.

