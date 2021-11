„Bares für Rares“: ZDF-Zuschauer ärgern sich über Verkäufer – „So doof kann man doch gar nicht sein!“

Feilschen und Verhandeln will gelernt sein. Nicht jeder Verkäufer hat die Nerven dazu, seine Preise bis zum letzten Cent auszudiskutieren. Frank Schmucker aus Oldenburg ist zum Beispiel eher der genügsamere Typ, wie er bei „Bares für Rares“ beweist.

Als er vor den „Bares für Rares“-Händlern steht, überzeugt er mit Ehrlichkeit. Doch das scheint einigen Zuschauern der ZDF-Trödelshow gar nicht zu gefallen, wie nun bei Facebook zu lesen ist.

Als Verkäufer Frank vor den „Bares für Rares“-Händlern steht, spielt er mit offenen Karten. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“: Mann verkauft uralte Taschenuhr für 2.100 Euro

Dabei hat Frank keinen schlechten Deal gemacht. Gekommen ist er mit einer Taschenuhr aus dem Jahr 1837, die „ungewöhnlich gut erhalten“ ist, wie „Bares für Rares“-Expertin Wendela Horz betont. Die Goldschmiedin erklärt, dass die sogenannte „Open Face Watch (dt.: Uhr mit offenem Zifferblatt)“ aus 750er Gold gemacht ist. Der Zustand sei perfekt.

Als Verkäufer Frank das ZDF-Studio am Ende der Folge verlässt, trägt der Landwirt aus Oldenburg stolze 2.100 Euro in seiner Hosentasche. Da gibt es doch eigentlich nichts zu meckern, oder? Nicht, wenn es nach einigen Zuschauern geht.

„Bares für Rares“-Zuschauer fassungslos: „Die Frage müsste verboten werden“

Bei Facebook machen sie deutlich, was sie von der Bieter-Runde halten. „Als die Expertise von den Händlern für weit höher geschätzt wurde, als sie tatsächlich war, hätte ich als Verkäufer garantiert keinen Mucks mehr gesagt“, kommentiert eine Frau.

Denn tatsächlich: Die Händler sind schockverliebt, als sie die Uhr zum ersten Mal sehen. „Das ist ein ganz außergewöhnliches Stück“, staunt David Suppes.

Diese edle Taschenuhr aus Gold stammt aus dem Jahr 1837. Foto: Screenshot ZDF

Innerhalb weniger Minuten schaukeln sie sich bis zu 1.800 Euro hoch. Aber ob das diesem Goldstück gerecht werden kann? „Ich denke, gerade in dem Zustand der Uhr, da war die Expertise wahrscheinlich noch ein ganzes Stück höher, oder?“, fragt David beim Verkäufer nach.

Frank erklärt ehrlicherweise, dass Wendela Horz den Wert der Uhr auf 1.800 bis 2.000 Euro geschätzt hat. Ein fataler Fehler, wie ein Zuschauer findet: „So doof kann man doch gar nicht sein! Da wäre der Preis noch wesentlich höher gegangen!“ Eine Frau pflichtet ihm in den Facebook-Kommentaren bei, dass die Uhr „viel zu billig verkauft wurde“.

„Ich bin der Meinung, dass Verkäufer den von den Experten genannten Betrag nicht nennen sollten“, gibt eine weitere Dame zu bedenken. Ein Mann fordert: „Warum fragen die Händler nach der Expertise? Die Frage müsste verboten werden.“

Doch nicht jeder nimmt es Frank böse, dass er eine ehrliche Haut ist. „Wie er einfach in so einer Situation die Expertise raushaut. Gierig ist er auf jeden Fall nicht“, stellt ein Mann amüsiert fest. „Er war halt ehrlich. Ich hätte an seiner Stelle auch nicht gelogen. Ich hätte einfach nichts dazu gesagt“, behauptet eine andere Zuschauerin mit einem Augenzwinkern.

