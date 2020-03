„Bares für Rares“: Kandidatin macht riesigen Fehler – „Das hätten Sie jetzt nicht sagen sollen“

Oftmals haben die Exponate, die bei „Bares für Rares“ geschätzt und verkauft werden, spannende Geschichten hinter sich.

So auch bei einem Gemälde, das Birgit (66) vorbeibringt. Das Bild zeigt die Schwiegermutter von Birgits bester Freundin in ihren Kinderjahren. Mehr als 200 Euro erwartet die Besitzerin jedoch nicht für das Stück. Die Expertenschätzung haut sie aber vom Hocker.

„Bares für Rares“: Kandidatin bringt edles Gemälde zur Show

Colmar Schulte-Goltz ist begeistert von dem Aquarell, das im Jahr 1913 von dem belgischen Maler Fernand Toussaint erstellt wurde. „Er hatte sich auf die Porträtmalerei von Mädchen und jungen Frauen spezialisiert“, so der Kunsthistoriker. „Für seine Werke wird Toussaint in der ganzen Welt geschätzt.“

Die Expertise von Colmar Schulte-Goltz fällt weit höher aus als Birgits erste Einschätzung. Foto: ZDF

Aufgrund des guten Erhaltungszustandes schätzt Schultze-Goltz das Bild auf etwa 900 bis 1.200 Euro. Birgit ist überwältigt: „Da kriege ich ja eine Gänsehaut“. Doch vor dem Besuch bei den Händlern fürchtet sich die 66-Jährige ein wenig.

Aus Nervosität: Peinlicher Fehler vor den Händlern

„Ich bin eine ganz schlechte Verhandlerin“, sagt sie. Und tatsächlich läuft die Versteigerung des Gemäldes nicht ganz perfekt. Zwar sind die Händler angetan von dem Bild, doch mehr als 650 Euro will keiner dafür bieten. Das ist zwar mehr als das Dreifache von Birgits Wunschpreis, aber eben auch 300 Euro unter der Expertenschätzung.

Vor den Händlern ist Birgit besonders nervös. Foto: ZDF

Im Gespräch mit den Händlern unterläuft Birgit dann ein kleiner Fehler. Sie hinge nicht emotional an dem Bild, sagt sie, denn die abgebildete Person „war im späteren Leben eine böse Schwiegermutter“.

Das ist „Bares für Rares“:

Bares für Rares“ wird im ZDF ausgestrahlt

Die Trödelshow gibt es seit 2013

Horst Lichter moderiert die TV-Show

Sie gilt als die erfolgreichste Sendung im Nachmittagsprogramm des ZDF

Wolfgang Pauritsch stockt: „Darf ich mein Angebot jetzt zurückziehen?“ Er wendet sich an die anderen Händler: „Wer will denn eine böse Schwiegermutter kaufen?“

Vorwurfsvoll blickt Händler Julian Schmitz-Avila die 66-Jährige an. „Das hätten Sie jetzt nicht sagen sollen“, sagt er, kann sich ein Lächeln dabei aber nicht verkneifen. So ganz ernst gemeint ist die Kritik natürlich nicht. Dennoch – mehr als die 650 Euro kann Birgit für ihr Bild nicht bekommen. (at)