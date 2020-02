„Bares für Rares“: Frau bietet alten Sessel an – als sie den Preis hört, fällt sie aus allen Wolken

Eigentlich war der Sessel nur Altlast nach einem Umzug. Dass er dann doch noch so viel Freude bereiten sollte, konnte Margitta Stelzer vor ihrem Besuch bei „Bares für Rares“ jedoch im Leben nicht ahnen.

Was war passiert? Margitta war mit einem schwarzen Metallsessel zu „Bares für Rares“ gekommen. Er passe einfach nicht mehr in die neue Wohnung, müsse daher veräußert werden. Und wo geht das wohl besser als bei Horst Lichter? Richtig, nirgendwo.

„Bares für Rares“: Margitta will alten Sessel verkaufen

Also schnappte sich Margitta ihre Schwiegertochter und die beiden Damen fuhren in die „Bares für Rares“-Studios. Dort sollte der Sessel nun gegen das Geld für einen Urlaub in Bilbao getauscht werden. Und das könnte durchaus klappen. Schließlich hatte Margitta nicht irgendeinen Sessel mitgebracht.

Um diesen Stuhl geht es. Foto: Screenshot ZDF

So wurde das Sitzmöbel von Marcel Breuer hergestellt, einem Tischler, der in der weltberühmten Gropius-Werkstatt mitarbeiten durfte. 1925 hatte er sein erstes Design entworfen und die Stahlrohrmöbel überhaupt erst in normalen Wohnungen en vogue gemacht. Zudem sei der Stuhl in einem tollen Zustand, so Experte Detlev Kümmel.

Schätzpreis hat Verkäuferin aus den Socken

Als er dann auch noch seine Schätzung abgibt, fällt Verkäuferin Margitta fast aus allen Wolken. Statt der erhofften 400 bis 500 Euro, soll der Sessel aus den 60er-Jahren stattliche 800 bis 1.000 Euro bringen.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow im ZDF

Sie wird seit 2013 im Nachmittagsprogramm ausgestrahlt

Horst Lichter moderiert die Sendung

Da fiel Margitta aus allen Wolken. Konnte den bevorstehenden Geldregen kaum fassen. Und auch bei den Händlern lief es gut, auch wenn nicht ganz so gut wie vorhergesagt. 650 Euro zahlte Fabian Kahl für den Sessel. Er wird fortan in seiner neuen Wohnung seinen Platz finden.