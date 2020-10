„Bares für Rares“ (ZDF): Verkäufer will Schmuckstück seines Vaters anbieten – dann folgt das böse Erwachen

Bei „Bares für Rares“ im ZDF haben mit der Zeit schon einige wertvolle Gegenstände den Besitzer gewechselt. Und so wollte auch Thomas Reidegeld sein Glück versuchen und gleichzeitig seinem Vater eine Freude machen.

Daher brachte er am Dienstag bei „Bares für Rares“ eine kleine Taschenuhr mit in die TV-Studios. Doch schon bei der Begutachtung durch Expertin Heide Rezepa-Zabel wird klar: Ganz so einfach wie sich der 43-Jährige das vorgestellt hat, wird es nicht.

„Bares für Rares“: Taschenuhr weißt einen Fehler auf

Die Uhr sei ein Geschenk an seinen Vater gewesen, erklärt Reidegeld zunächst. „Besondere Bezugspunkte zu der Uhr haben wir nicht. Die lag all die Jahre im Safe“, fährt er fort. Daher wolle er das Schmuckstück nun im Namen seines Vaters verkaufen.

Thomas Reidegeld wollte die Uhr seines Vaters verkaufen. Foto: ZDF Screenshot

Expertin Rezepa-Zabel zeigt sich von der Taschenuhr zunächst äußerst begeistert, erklärt Verkäufer Thomas und Moderator Horst Lichter sämtliche Merkmale. So sei das Stück aus 18 Karat Gold und entstamme von einer bekannten Schweizer Uhrenmanufaktur.

-----------------------

Das ist die ZDF-Sendung „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Horst Lichter ist seit Beginn der Moderator der Sendung

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

Die Anmeldung erfolgt online

-----------------------

Außerdem hebt sie auch die Qualität der Uhr hervor, welche sich besonders beim Blick auf das Uhrenwerk sehen lasse. Gute Voraussetzungen also für einen hohen Verkaufspreis. Das spiegelt sich auch im Wunschpreis von Thomas wieder, der gerne 3000 Euro bekommen würde.

Dieser Makel schreckte Expertin und Händler ab. Foto: ZDF Screenshot

Doch dann folgt bereits der erste Rückschlag. Die Expertin stellt einen Makel an der Krone der Uhr fest, von der die Goldverzierung abblättert. Doch nicht nur deswegen, schätzt sie den Preis beträchtlich niedriger ein.

+++ „Bares für Rares“ (ZDF): Student will Erbstück verkaufen – als er DAS hört, ändert er seine Meinung +++

Den reinen Wert des Goldes, aus welchem die Uhr besteht, schätzt sie auf „nur“ 1700 bis 1800 Euro. Weil „der Markt für Uhren aktuell wirklich in Talfahrt ist“, schätzt Rezepa-Zabel den Gesamtwert auf maximal 2000 Euro.

Händler zeigen sich noch kritischer

Trotz des deutlich nach unten gesenkten Preises will Thomas nicht aufgeben und schnappt sich dennoch seine Händlerkarte. „Ich hoffe, dass viele Händler mitbieten. Meine 3000 Euro werden es ja leider wohl nicht. Aber man gibt ja auch die Hoffnung nicht auf“, sagt er.

--------------------

Weitere TV-News:

Markus Lanz (ZDF): CDU-Politiker warnt vor drastischem Lockdown – „Kann sich Deutschland nicht leisten“

„The Masked Singer“: Veronica Ferres packt aus – hat sie IHN bereits erkannt?

„Bachelorette“: RTL verschiebt Show – DAS ist der Grund

-------------------

Auch den Händlern fällt natürlich der Makel an der Uhr auf, was bei einigen die Euphorie etwas dämpft. Ebenso schockieren sie Thomas mit der Prognose, dass der Goldwert deutlich unter der Expertenschätzung liegt.

+++ „Bares für Rares“: Studenten verlangen Mond-Preis – „Wie kommt ihr denn darauf?“ +++

Als das höchste Gebot lediglich bei 1500 Euro liegt, steigt Thomas aus und nimmt die Uhr wieder mit nach Hause. „Ich gehe mit dem Gefühl nach Hause, versucht zu haben, für meinen Vater das Beste rauszuholen“, meint er anschließend. „Ich werde ihm die Situation erklären und ich bin mir sicher, dass er Verständnis haben wird.“ (mh)