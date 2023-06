„Bares für Rares“: Objekt sorgt für Ratlosigkeit! Händler haben keinen blassen Schimmer

Am Sonntag (18. Juni 2023) zeigt das ZDF wieder die Lieblingsstücke von „Bares für Rares“. Dabei kommentieren die Händler und die Experten die Fälle der vergangenen Jahre, die für besonders viel Aufsehen erregt haben.

Viele Kandidaten kommen mit Erbstücken oder Flohmarktfunden zu „Bares für Rares“. Manchmal kennen sie die Historie der Objekte in- und auswendig und manchmal haben sie keine Ahnung davon, was sie da überhaupt mitgebracht haben. So geht es auch Kandidatin Bozana Haag, die mit ihrer Rarität sogar den Experten vor ein Rätsel stellt.

„Bares für Rares“: Objekt sorgt für Ratlosigkeit

Am Expertentisch rätselt Moderator Horst Lichter, was es mit dem kleinen silbernen Objekt auf sich haben könnte. „Eine Taschenuhr haben wir da. Oder eine Stoppuhr?“, fragt er den Experten Detlev Kümmel. Der ist anfangs selbst so ratlos wie sein Kollege, kann anschließend aber aufklären.

„Mit diesem Gerät hat man versucht eine Messung vorzunehmen, wie stark meine Vitalität der Lunge ist, das heißt beim Ausatmen wie beim Einatmen. Hat man ja auch bei Operationen ein Beatmungsgerät gehabt und damit wurde gemessen, ab wann man das Beatmungsgerät wieder wegnehmen kann. Sowas nutzt man heute noch“, so der Experte. Ob diese Rarität bei den Händlern gut ankommt?

Dieses Objekt wurde zur Kontrolle des Lungevolumens eingesetzt. (Screenshor ZDF) Foto: ZDF

Händler liefern sich Bietergefecht

Der Experte taxiert dieses ungewöhnliche Objekt auf 150 bis 200 Euro. Bleibt nur die Frage, ob die Händler von der Kuriosität angetan sind, oder es ihnen zu viele Fragen aufwirft. Beim ersten Blick lautet das Fazit: „Keiner hat eine Ahnung, was es ist.“

Doch das Interesse scheint trotzdem groß zu sein. Schnell schaukeln sich die Gebote hoch, bis die Kandidatin letztendlich 500 Euro für ihr Objekt bekommt. Somit wurde die Expertise mehr als verdoppelt.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.