ZDF verrät – So wählt der Sender die „Bares für Rares“-Stars aus

Seit 2013 flimmert „Bares für Rares“ erfolgreich über die Bildschirme. Millionen schalten ein, wenn Horst Lichter (63) durch die Trödelhallen führt. Ob alte Uhren, rostige Reklameschilder oder geerbte Schmuckstücke – die Mischung aus Spannung, Fachwissen und kleinen Dramen macht die Show zum Kult.

Doch auch die Händler und Experten sind unverzichtbar! Immerhin sorgen sie für das Wissen, die Einschätzungen und vor allem für die scharfen Bieterduelle. Aber wie landen Susanne Steiger, Sven Deutschmannek & Co. eigentlich in der Show? Werden sie ausgesucht? Oder kann sich jeder mit Antiquitäten-Passion bewerben? Wir haben beim ZDF nachgehakt.

„Bares für Rares“: Wer darf an die Händlertheke?

Eins ist schon mal klar wie Kloßbrühe: Die Auswahl passiert nicht einfach so. Händler und Experten müssen Leidenschaft für Antiquitäten, Kuriositäten und Raritäten mitbringen. Das ZDF und die Produktionsfirma Warner Bros. „halten immer die Augen nach neuen Gesichtern auf, die mit Freude an und Leidenschaft ihrem Beruf oder Hobby nachgehen“, heißt es.

ABER: „Man kann sich aber auch jederzeit bewerben“, so der Sender weiter. Mit Referenzen, Erfahrung oder schlicht mit großer Begeisterung. Wer überzeugt, hat eine echte Chance. Doch wie oft sind die bekannten Gesichter vor der TV-Linse? Auch das entscheidet das ZDF: „Das hängt einerseits von der zeitlichen Verfügbarkeit ab, nicht jeder und jede hat ja immer Zeit. Andererseits versucht die Redaktion, für Abwechselung hinter den jeweiligen Theken zu sorgen.“

Mal begutachtet Heide Rezepa-Zabel am Tisch, mal Sven Deutschmanek. Mal pokert Wolfgang Pauritsch, mal setzt Susanne Steiger auf ein Schmuckstück. So sorge man für frische Konstellationen.

Auch Pausen sind wichtig. Denn die Drehtage sind lang. Von 9 Uhr bis 18 Uhr stehen Händler und Experten am Set. Neun Stunden voller Schätzen, Fachsimpeln und Bietergefechten.